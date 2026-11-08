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Uli Hoeneß sangat meragukan apakah Jamal Musiala akan kembali menjadi pemain pembeda bagi Bayern Munich.

"Kami berada dalam dilema. Ia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi bisa cukup dikendalikan dengan obat-obatan," kata presiden kehormatan klub tersukses di Jerman itu dalam acara BR "Sonntags-Stammtisch". Ia kemudian melontarkan pemikiran yang mengundang perhatian: "Namun, apakah ia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu…"

Musiala berulang kali mengalami kemunduran setelah cedera parahnya pada Piala Dunia Antarklub musim panas 2025 dan sejak akhir September mengalami robekan serat otot. Selain itu, setelah ia dua kali kolaps selama persiapan menyambut musim ini, terungkap bahwa pemain timnas Jerman tersebut mengidap disfungsi neurologis yang menyebabkan episode absans singkat dan sementara, tetapi dapat ditangani dengan baik. Absans merupakan salah satu bentuk kejang epilepsi.

"Sekarang ia tetap menerima gaji. Namun, bayangkan jika Bayern Munich mempertanyakan kontraknya," lanjut Hoeneß. Ia menegaskan: "Apa yang bisa ia berikan sekarang tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak." Ketika ditanya lebih lanjut, tokoh berpengaruh Bayern itu membenarkan bahwa penyakit tersebut tidak diatur dalam kontrak Musiala.

Getty Images

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Jamal Musiala: Catatan dan statistik musim ini

Kontrak Musiala di Bayern Munich masih berlaku hingga 2030 dan ia kabarnya termasuk jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Setelah perpanjangan kontraknya diumumkan pada pertengahan pekan, Harry Kane kini menjadi satu-satunya pemain di posisi teratas daftar gaji klub Munich tersebut.

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Musiala diperkirakan kembali bermain setelah jeda internasional mendatang pada akhir bulan ini, ketika Bayern menghadapi 1. FC Köln pada 21 November. Menurut Hoeneß, pelatih Vincent Kompany, yang baru-baru ini bahkan sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari akibat iritasi selaput otak, juga bisa kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan saat itu.

Musiala baru tampil dalam empat pertandingan musim ini. Dalam kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin, ia mencetak satu gol dan satu assist, tanpa kontribusi gol lainnya.

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Selain Musiala, Bayern belakangan juga harus kehilangan sejumlah pemain menyerang. Luis Diaz (robekan bundel otot) diperkirakan kembali setelah jeda internasional, sementara Serge Gnabry (cedera paha) dan Ismael Saibari (robekan ligamen sindesmosis) masih akan absen selama berbulan-bulan. Saibari bahkan harus menjalani operasi.