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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Tim Ursinus
Diterjemahkan oleh

"Kami berada dalam dilema": Uli Hoeneß ungkap keraguan yang menghebohkan soal Jamal Musiala dari Bayern Munich

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Uli Hoeneß sangat meragukan apakah Jamal Musiala akan kembali menjadi pemain pembeda bagi Bayern Munich.

"Kami berada dalam dilema. Ia mengidap penyakit yang tidak mudah disembuhkan, tetapi bisa cukup dikendalikan dengan obat-obatan," kata presiden kehormatan klub tersukses di Jerman itu dalam acara BR "Sonntags-Stammtisch". Ia kemudian melontarkan pemikiran yang mengundang perhatian: "Namun, apakah ia akan pernah kembali memiliki kemampuan seperti dulu…"

Musiala berulang kali mengalami kemunduran setelah cedera parahnya pada Piala Dunia Antarklub musim panas 2025 dan sejak akhir September mengalami robekan serat otot. Selain itu, setelah ia dua kali kolaps selama persiapan menyambut musim ini, terungkap bahwa pemain timnas Jerman tersebut mengidap disfungsi neurologis yang menyebabkan episode absans singkat dan sementara, tetapi dapat ditangani dengan baik. Absans merupakan salah satu bentuk kejang epilepsi.

"Sekarang ia tetap menerima gaji. Namun, bayangkan jika Bayern Munich mempertanyakan kontraknya," lanjut Hoeneß. Ia menegaskan: "Apa yang bisa ia berikan sekarang tidak lagi sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak." Ketika ditanya lebih lanjut, tokoh berpengaruh Bayern itu membenarkan bahwa penyakit tersebut tidak diatur dalam kontrak Musiala.

GERMANY-TRADITION-BEER-FESTIVAL-OKTOBERFEST-PARADEGetty Images
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Jamal Musiala: Catatan dan statistik musim ini

Kontrak Musiala di Bayern Munich masih berlaku hingga 2030 dan ia kabarnya termasuk jajaran pemain dengan bayaran tertinggi di klub. Setelah perpanjangan kontraknya diumumkan pada pertengahan pekan, Harry Kane kini menjadi satu-satunya pemain di posisi teratas daftar gaji klub Munich tersebut.

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Musiala diperkirakan kembali bermain setelah jeda internasional mendatang pada akhir bulan ini, ketika Bayern menghadapi 1. FC Köln pada 21 November. Menurut Hoeneß, pelatih Vincent Kompany, yang baru-baru ini bahkan sempat dirawat di rumah sakit selama beberapa hari akibat iritasi selaput otak, juga bisa kembali mendampingi tim dari pinggir lapangan saat itu.

Musiala baru tampil dalam empat pertandingan musim ini. Dalam kemenangan telak 7-0 atas Union Berlin, ia mencetak satu gol dan satu assist, tanpa kontribusi gol lainnya.

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Selain Musiala, Bayern belakangan juga harus kehilangan sejumlah pemain menyerang. Luis Diaz (robekan bundel otot) diperkirakan kembali setelah jeda internasional, sementara Serge Gnabry (cedera paha) dan Ismael Saibari (robekan ligamen sindesmosis) masih akan absen selama berbulan-bulan. Saibari bahkan harus menjalani operasi.

Ditulis olehTim Ursinus

Koresponden sepak bola Jerman dan Eropa

Meskipun karier sebagai penjaga gawang tidak pernah terwujud, sepak bola selalu menjadi hal yang konstan dalam hidup saya. Sejak kecil sudah jelas bahwa jurnalisme olahraga akan menjadi jalan saya ke depan. Setelah magang di bagian olahraga Schwäbisches Tagblatt di kota kelahiran saya, Tübingen, saya melanjutkan studi di Karlsruhe — sebuah pilihan yang agak dipertanyakan bagi seorang Swabia. Pada akhir 2018, saya mulai sebagai magang di SPOX dan GOAL, kemudian menjadi mahasiswa pekerja, dan akhirnya menjadi trainee redaksi. Sejak 2023, saya menjadi anggota tetap tim redaksi. Pada September 2024, saya mengambil peran sebagai SEO Senior, namun saya juga bekerja sebagai reporter dan kepala editor jaga.

🎯 Bidang Keahlian Utama Saya:

Mendelegasikan artikel SEO dan mengelola freelancer di bidang ini

Peliputan langsung di klub-klub Bundesliga (terutama FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB, dan Eintracht Frankfurt)

Cerita-cerita seputar sepak bola

Meneliti dan menulis berita dari dunia olahraga

Bagaimana Saya Terjun ke Dunia Sepak Bola:

Semua berawal dari kemenangan Bayern Munich di Liga Champions pada awal 2000-an, ketika Oliver Kahn menepis tiga penalti dan menjadi pahlawan masa kecil saya. Kenangan ini memang agak kabur karena saya baru berusia empat tahun. Namun, tak lama kemudian saya membuka kertas pembungkus dan menemukan sarung tangan penjaga gawang pertama saya.

🌟 Momen Sepak Bola Favorit Saya:

Ada banyak. Yang terutama adalah kenangan dari tugas saya sebagai reporter — misalnya di Paris, Madrid, atau Milan. Ditambah lagi perjalanan groundhopper pribadi, yang akan selalu tak terlupakan.

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