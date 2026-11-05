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Pelatih kepala Lens, Yannick Cahuzac, menantang skuadnya yang masih terpukul untuk menghadapi kenyataan pahit setelah dibantai Como 9-1 di kandang sendiri dalam laga Liga Champions pada Rabu malam. Tim tamu asal Italia asuhan Cesc Fabregas tampil tanpa ampun di Stade Bollaert-Delelis dan mencatatkan kemenangan tandang terbesar sepanjang sejarah kompetisi tersebut.

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Tuan rumah asal Prancis menelan kekalahan telak yang menyamai rekor

Cahuzac meminta para pemainnya bertanggung jawab penuh setelah Lens dibuat tak berdaya di kandang sendiri oleh klub Serie A, Como, pada pertandingan keempat. Tasos Douvikas mencetak hat-trick dan memberi assist kepada Nico Paz saat tim tamu menyamai rekor selisih kemenangan terbesar di kompetisi ini, yakni delapan gol, yang sebelumnya dicatat Liverpool pada 2007 dan Real Madrid pada 2015. Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina, dan debutan berusia 18 tahun Matteo Papaccioli juga mencetak gol setelah keputusan penalti awal terhadap Maxence Caqueret dibatalkan oleh VAR.

Pelatih menuntut evaluasi jujur di ruang ganti

Berbicara kepada situs resmi UEFA seusai pertandingan, Cahuzac mengatakan: "Skornya telak, kami sepenuhnya didominasi. Kami harus mengevaluasi diri secara mendalam dan berusaha memulihkan harga diri saat menghadapi Marseille pada Minggu."

Menuntut para pemainnya bertanggung jawab, ia menambahkan: "Kami harus bisa saling menatap mata dan mengatakan yang sebenarnya. Kami harus bangkit dan mengalihkan perhatian ke hari Minggu. Sayangnya, hal-hal seperti ini terjadi sepanjang karier."

Merefleksikan keruntuhan timnya dan kekalahan 1-0 dari Lille pada Jumat, ia melanjutkan: "Saya tidak bisa memberikan analisis mendalam tentang apa yang salah. Kami terpukul, tetapi saya akan berfokus pada tim saya dan bagaimana kami bisa membantu mereka bangkit dari situasi ini.

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"Setiap pertandingan berbeda. Kami juga sempat tampil baik; kami memenangkan tiga pertandingan liga berturut-turut sebelum Jumat [ketika mereka kalah 1-0 dari Lille]. Malam ini, tidak ada hal positif yang bisa kami katakan tentang penampilan kami."

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Bek mengakui kesalahan atas keruntuhan tim

Setelah mencetak satu-satunya gol hiburan klub Prancis itu lewat tendangan voli yang menaklukkan Jean Butez pada menit ke-65, bek kanan Ruben Aguilar juga berbicara kepada situs resmi UEFA tentang rapuhnya pertahanan mereka: "Kami punya rencana permainan, tetapi kami tidak mampu menjalankannya. Pertahanan kami ditembus dan semuanya terjadi begitu cepat. Kami akan segera kembali bekerja. Kami semua terkejut, sedih, dan terpuruk. Itu bagian dari kehidupan sebagai pesepakbola di level tertinggi."

Berjanji menebusnya di hadapan pendukung sendiri akhir pekan ini, Aguilar menambahkan: "Sembilan gol di kandang, kami harus menerimanya dan memikul tanggung jawab. Kami akan memberikan segalanya saat kembali ke stadion yang luar biasa ini pada Minggu."

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Laga melawan Marseille menjadi ujian langsung

Lens kini harus segera bangkit sebelum menjamu rival domestik Marseille di kandang dalam laga Ligue 1 pada Minggu sore. Setelah rentetan tiga kemenangan mereka di kasta tertinggi dihentikan Lille sebelum kekalahan memalukan di Eropa pada Rabu, skuad Lens sangat membutuhkan respons sebelum jeda internasional November. Sementara itu, Como yang produktif menjadi tim kedua yang mencetak sembilan gol dalam satu pertandingan Liga Champions setelah Bayern Munich pada September 2024, sehingga koleksi mereka mencapai 19 gol dari empat pertandingan.