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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

"Kami bangga pada kalian".. Al-Sisi menghibur tim nasional Mesir setelah tersingkir dari Piala Dunia

Argentina vs Egypt
Argentina
Egypt
World Cup
Argentina
Mesir
AS

"Al-Fara'na" tersingkir dengan cara yang dramatis saat menghadapi Argentina

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi berupaya menghibur tim nasional utama, setelah tersingkir secara dramatis dari Piala Dunia 2026.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar, setelah kalah 2-3 dari Argentina, hari Selasa ini, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya sempat memimpin 2-0.

Al-Sisi menulis melalui akun resmi media sosialnya: “Terima kasih kepada para pahlawan tim nasional sepak bola atas penampilan yang membanggakan, serta pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Mesir.”

Ia menambahkan: “Kami bangga kepada kalian dan pencapaian kalian, dan masa depan yang lebih baik menanti kalian, insya Allah.”

Perlu diingat bahwa timnas Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, setelah sebelumnya tersingkir di babak penyisihan grup dalam tiga partisipasi sebelumnya.

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