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Penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez menegaskan bahwa Argentina akan terus bekerja keras di bawah arahan pelatih kepala Lionel Scaloni meski kalah 2-1 dari Uruguay dalam laga persahabatan pada Jumat. Dalam pertandingan pertama mereka sejak kapten ikonis Lionel Messi pensiun dari tim nasional bulan lalu, tuan rumah kalah dari tim tamu asuhan Diego Forlan di La Bombonera.

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Penyerang cetak gol di Buenos Aires

Alvarez mencetak gol pada babak kedua di Buenos Aires, tetapi golnya tidak cukup untuk mencegah runner-up Piala Dunia 2026 itu kalah di hadapan sedikit penonton tuan rumah. Setelah kemenangan perpisahan emosional Messi yang berusia 39 tahun atas Benin bulan lalu, usai mencetak 126 gol dalam 208 penampilan bersama tim nasional, Argentina kesulitan menembus pertahanan tim tamu yang terorganisasi dengan baik. Pada akhirnya, Uruguay bertahan untuk memberi manajer baru Forlan kemenangan ketiganya sejak menjabat.

Penyerang sambut kelanjutan tugas staf pelatih

Meski hasilnya mengecewakan, skuad memasuki jeda internasional November dengan dorongan semangat setelah mendapat kabar bahwa Scaloni dan tim pelatihnya telah menandatangani perpanjangan kontrak untuk tetap menangani tim nasional saat generasi baru mengambil alih dari para pemain veteran yang menjadi sosok penting dalam era bertabur trofi.

Berbicara kepada pihak penyiar seusai pertandingan mengenai upaya menyamai standar yang ditetapkan para ikon tim yang telah pergi, Alvarez mengatakan: "Kami akan terus bekerja. Kami belajar dan berkembang selama bertahun-tahun bersama orang-orang yang memberikan segalanya untuk Tim Nasional; kami berusaha meniru mereka dan memberi contoh."

Menanggapi reaksi para pemain di ruang ganti terhadap perpanjangan masa tugas sang manajer, penyerang itu menambahkan: "Scaloni memberi tahu kami bahwa mereka akan tetap bertugas, dan itu memberi kami kepercayaan diri serta kegembiraan."

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Dua situasi bola mati beruntun hukum tuan rumah

Pada babak pertama yang berakhir tanpa gol, Exequiel Palacios menjadi jangkar lini tengah di belakang Enzo Fernandez dan Alexis Mac Allister, sementara Nico Paz dan Thiago Almada bermain di sisi lapangan. Kiper Uruguay Cristopher Fiermarin menggagalkan peluang Alvarez dan Paz, sedangkan Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, dan Darwin Nunez membantu tim tamu menemukan ritme permainan.

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Scaloni memasukkan Matias Soule untuk menggantikan Palacios saat jeda, tetapi tendangan bebas De Arrascaeta dari sisi kiri dan sentuhan Nunez segera menimbulkan kepanikan. Sundulan Lisandro Martinez untuk menghalau bola membentur kepala Leonardo Balerdi dan menghasilkan gol bunuh diri.

Beberapa saat setelah Geronimo Rulli menggagalkan peluang Nunez pada menit ke-52, sepak pojok De Arrascaeta membentur Maxi Araujo di tiang dekat dan melambung masuk ke gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0, ketika Uruguay memanfaatkan ruang yang ditinggalkan Palacios.

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Upaya bangkit pada akhir laga nyaris berhasil

Dalam upaya kembali bersaing, Scaloni memasukkan Gianluca Prestianni untuk menggantikan Almada. Fiermarin kemudian menggagalkan peluang Paz dalam situasi satu lawan satu setelah menerima umpan Soule. Pada menit ke-72, Fernandez mengalihkan arah permainan kepada Prestianni, yang mengirim umpan silang untuk dituntaskan Alvarez melalui sisi dalam tiang gawang. Dua bek sayap, Agustin Giay dan Roman Vega, menggantikan Gonzalo Montiel dan Medina untuk 10 menit terakhir saat tuan rumah mengejar gol penyeimbang. Namun, Alvarez kembali gagal memanfaatkan peluang pada masa tambahan waktu, sementara Uruguay mempertahankan keunggulan menjelang laga-laga persahabatan terakhir pada November yang berlangsung Selasa.