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Klub Argentina River Plate mengakui sedang bernegosiasi dengan kiper Al Hilal asal Maroko, Yassine Bounou, untuk merekrutnya dalam waktu dekat.

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Sebelumnya, sejumlah laporan media mengungkap keinginan River Plate untuk merekrut Bounou , terutama jika kiper asal Argentina mereka, Santiago Beltrán, hengkang pada bursa transfer musim panas mendatang, seiring ketertarikan sejumlah klub Eropa untuk mendatangkannya.

Ricardo Daso, petugas media River Plate, menanggapi kabar tersebut dalam pernyataannya kepada jaringan media Arab Saudi "Al Midan". Ia mengatakan: "Yassine Bounou termasuk dalam daftar target klub."

Ia menambahkan: "Kami akan merekrutnya (Bounou) jika (Santiago) Beltrán pergi, karena kiper yang diinginkan River Plate adalah Bounou."

Pernyataan Daso ini menegaskan kabar yang baru-baru ini diungkap jaringan media Argentina "TyC Sports", yang menyebutkan bahwa petinggi River Plate telah melakukan kontak awal dengan Bounou, yang diproyeksikan sebagai pengganti utama Beltrán jika sang kiper hengkang.

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Beltrán tampil mengesankan sehingga menjadi incaran banyak klub Eropa, setelah mendapat kesempatan bergabung dengan timnas Argentina dalam laga-laga uji coba menjelang Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko atas keputusan pelatih Lionel Scaloni. Ia kemudian mencatatkan debutnya bersama timnas dalam laga uji coba melawan Honduras yang berakhir dengan kemenangan Argentina.

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Perkembangan ini memperbesar peluang kepergiannya, terlebih Aston Villa dan Atletico Madrid tertarik mendapatkan jasanya. Klub Spanyol itu tengah mencari opsi untuk mengantisipasi kemungkinan kepergian Jan Oblak.

Untuk mengamankan posisinya dari kemungkinan datangnya tawaran, manajemen River Plate berupaya memperpanjang kontrak Beltrán hingga Desember 2030, dari sebelumnya berakhir pada 2027, disertai kenaikan gaji dan peningkatan nilai klausul pelepasan, sehingga klub memiliki kendali lebih besar atas masa depannya.

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Petinggi klub tampaknya tidak akan melepasnya dengan mudah. Mereka hanya akan membuka pintu negosiasi untuk tawaran senilai minimal 15 juta dolar, karena yakin akan potensi kiper muda tersebut dan kemampuannya untuk terus berkembang.

Meski perekrutan Bounou tampak bergantung pada waktu kepergian Beltrán, River Plate tidak ingin menunggu hingga pertengahan tahun, saat bursa transfer Eropa mencapai puncaknya. Karena itu, klub tengah mempertimbangkan kemungkinan menuntaskan transfer ini pada Januari mendatang.

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Dalam kerangka itu, perwakilan klub telah terbang ke Arab Saudi untuk menjalin kontak langsung dengan kiper asal Maroko tersebut, menyampaikan keseriusan minat mereka, serta menempatkan namanya di urutan teratas daftar kandidat penjaga gawang tim untuk musim depan.

Bounou, yang berusia 35 tahun, merupakan pilihan yang memiliki dimensi teknis sekaligus emosional bagi River Plate. Keterikatan kiper asal Maroko itu dengan klub tidak sebatas ketertarikan sesaat, tetapi juga karena ia merupakan salah satu pendukung klub yang berulang kali menyatakan keinginannya untuk mengenakan seragam tim.

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Bounou pernah mengungkapkan keinginannya bermain untuk River Plate dalam wawancara dengan stasiun "TyC Sports" pada 2023. Ia menegaskan bahwa mengenakan seragam klub tersebut adalah impiannya, tetapi ia tidak ingin bermain sekadar untuk memenuhi keinginan pribadi, melainkan berusaha menampilkan performa yang layak bagi tim dan bersaing memperebutkan tempatnya.

Bounou saat ini bermain untuk Al Hilal dan terikat kontrak hingga Juli 2028. Namun, kecintaannya pada River Plate dapat memberikan ruang berbeda dalam negosiasi mendatang, terutama jika ia melihat peluang untuk mewujudkan impiannya dalam babak baru kariernya.