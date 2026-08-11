"Kami akan menyambutnya dengan cara yang lebih baik daripada Salah".. Tawaran baru dari Turki untuk bintang Al Ahly

Nama Emam Ashour kembali menjadi sorotan klub-klub Turki, setelah jurnalis Ahmed Shobeir mengungkapkan bahwa Konyaspor bersikeras untuk mendapatkan jasa pemain Al Ahly tersebut, meski klub Mesir itu menegaskan belum ada tawaran resmi yang masuk hingga saat ini.

Shobeir menjelaskan bahwa Konyaspor telah menaikkan nilai tawarannya untuk mendatangkan Emam Ashour menjadi 4 juta 250 ribu dolar, setelah sebelumnya mengajukan tawaran yang lebih rendah untuk mendapatkan jasa sang pemain selama periode bursa transfer musim panas ini.

Shobeir mengatakan melalui program radionya bahwa Al Ahly menegaskan tidak menerima tawaran resmi apa pun dari klub Turki tersebut, sembari menekankan bahwa manajemen Al Ahly menilai ada upaya untuk menciptakan krisis di sekitar sang pemain dan mengguncang stabilitas tim.

Namun, sikap Konyaspor tampak berbeda, setelah Shobeir menyampaikan pernyataan dari salah satu anggota dewan direksi klub Turki tersebut, yang menegaskan bahwa klub memang telah menaikkan tawarannya menjadi 4 juta 250 ribu dolar, dan meminta Al Ahly untuk memeriksa surel resmi guna memastikan tawaran tersebut telah sampai.

Pejabat Konyaspor itu menambahkan, menurut Shobeir, bahwa tawaran ini merupakan tawaran terakhir dari klub Turki untuk merampungkan transfer Emam Ashour, sembari menegaskan keinginan mereka untuk menuntaskan kesepakatan dengan sang pemain.

"Perayaan yang lebih baik dari Mohamed Salah"

Klub Turki itu tidak berhenti pada pengungkapan keteguhannya mendatangkan Emam Ashour, tetapi juga menyampaikan pesan yang mencolok, ketika anggota dewan direksinya menegaskan bahwa Konyaspor ingin menyambut sang pemain dan merayakannya "dengan cara yang lebih baik dari apa yang terjadi dengan Mohamed Salah" usai kepindahan bintang Mesir itu ke Trabzonspor.

Kepindahan Salah ke Trabzonspor sebelumnya telah menciptakan antusiasme besar di Turki, dan mendapat sambutan serta perayaan suporter yang luas, sehingga pernyataan Konyaspor tentang menggelar perayaan yang lebih besar untuk Emam Ashour menjadi sangat menarik.

Shobeir juga menyebutkan bahwa klub Turki tersebut terus memantau kabar Emam Ashour selama Al Ahly berada di pemusatan latihannya di Spanyol, serta berbicara tentang informasi yang mereka miliki mengenai sikap sang pemain terhadap tawaran-tawaran dari Teluk, sembari menegaskan bahwa ia tidak menyukai kepindahan ke kawasan Teluk.

Al Ahly berpegang teguh pada bintang-bintangnya

Di sisi lain, sikap Al Ahly tampak jelas mengenai kepergian pemain-pemain intinya selama periode transfer saat ini, di mana Shobeir menegaskan bahwa klub tidak ingin melepas satu pun dari elemen pentingnya musim ini kecuali jika ada tawaran finansial besar yang sulit ditolak.

Shobeir menempatkan Emam Ashour bersama Mostafa Shobeir, Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, dan Marwan Attia sebagai para pemain yang dipertahankan Al Ahly untuk tetap bersama tim.