"Kami akan menjualnya ke tim lain"... Atlético Madrid mengejutkan Barcelona terkait Julián Álvarez

Barcelona kembali mengalami kemunduran dalam upayanya merekrut penyerang asal Argentina, Julián Álvarez, selama bursa transfer musim panas, setelah Atlético Madrid tetap pada pendiriannya untuk tidak menjual sang pemain ke rival Katalan tersebut, meskipun Álvarez sendiri ingin mengenakan seragam “Blaugrana”.

Surat kabar Spanyol, Marca, melaporkan bahwa Barcelona masih menganggap Julian Alvarez sebagai target utama di bursa transfer, namun klub tersebut memutuskan untuk menunda langkah krusialnya hingga setelah berakhirnya partisipasi timnas Argentina di Piala Dunia 2026, sebagai bentuk penghormatan terhadap fokus sang pemain selama babak gugur.

Meskipun Barcelona tetap berharap dapat menyelesaikan transfer ini, sikap Atlético Madrid tetap teguh; klub tersebut berencana membuka peluang bagi pemain tersebut untuk hengkang jika menerima tawaran yang sesuai, namun dengan tegas menolak kepindahannya ke Barcelona.

Surat kabar tersebut menegaskan bahwa pejabat Atlético telah memberi tahu pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini bahwa mereka siap menjual Julián Álvarez, tetapi ke klub lain dan bukan ke Barcelona, sebuah sikap yang berpotensi mempersulit kesepakatan dan memaksa klub Catalan tersebut untuk mencari solusi alternatif jika penolakan terus berlanjut.

Alvarez diperkirakan akan mengadakan pertemuan dengan manajemen Atlético Madrid setelah Piala Dunia berakhir, guna menentukan masa depannya secara definitif, terutama karena sang pemain sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa kepergiannya akan menjadi pilihan terbaik bagi semua pihak, sebagaimana ia tegaskan sebelumnya bahwa manajemen klub telah berjanji akan memfasilitasi kepergiannya jika ia menginginkannya.

Di sisi lain, Barcelona tetap bersikap tenang, karena manajemen memutuskan untuk tidak membuka putaran negosiasi baru sebelum Argentina menyelesaikan perjalanannya di Piala Dunia, dengan rencana melancarkan apa yang disebut surat kabar tersebut sebagai “serangan terakhir” segera setelah turnamen berakhir, sebagai upaya terakhir untuk meyakinkan Atlético Madrid agar mengubah pendiriannya.

Presiden Barcelona, Juan Laporta, baru-baru ini menegaskan keinginan klubnya untuk mendatangkan penyerang asal Argentina tersebut, setelah ia mengatakan: “Kami berharap dapat mewujudkan impian para pemain yang ingin bergabung dengan Barcelona,” sebuah pernyataan yang ditafsirkan oleh media Spanyol sebagai pesan langsung kepada Julián Álvarez.

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