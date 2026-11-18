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Lionel Scaloni berjanji melindungi Nico Paz dari beratnya ekspektasi setelah pemain muda itu mencetak dua gol spektakuler dalam kemenangan telak Argentina atas Kosta Rika. Pelatih Argentina itu juga menyoroti kemunculan generasi baru pemain berbakat negaranya seiring mulai terbentuknya era pasca-Lionel Messi.

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Scaloni tegaskan akan melindungi Nico Paz

Argentina menutup agenda pertandingan mereka pada 2026 dengan penampilan gemilang, melibas Kosta Rika 7-0 di Estadio Mario Alberto Kempes. Namun, di tengah kemenangan tujuh gol itu, Paz yang berusia 22 tahun menjadi pusat perhatian. Bintang yang tengah naik daun tersebut mencetak dua gol memukau, memperkuat posisinya sebagai sosok sentral di lini tengah baru racikan Lionel Scaloni dan membuktikan bahwa ia siap meneruskan kiprah generasi berikutnya pemain berbakat Argentina.

Meski Paz tampil gemilang, Scaloni segera mengingatkan pemain muda andalannya itu agar tetap membumi. Pelatih juara Piala Dunia tersebut memuji perpaduan kegigihan dan keterampilan Paz, tetapi menegaskan bahwa sang gelandang masih bisa berkembang lebih jauh. "Ia pemain yang bisa memberikan lebih banyak lagi. Hari ini ia bermain sangat baik, seperti tempo hari. Ketika harus bermain keras, ia berani berduel, dan ketika harus mengolah bola, ia juga melakukannya. Kami akan menjaganya. Kami sangat senang dengannya," kata sang pelatih, seperti dikutip La Nacion.

Kepentingan tim Argentina di atas kehebatan individu

Di luar kecemerlangan individu Paz, Scaloni juga berupaya meredam ekspektasi terhadapnya . Ia menegaskan bahwa sang bintang muda harus berfokus menyatu dengan permainan Argentina, bukan mencoba memikul beban pertandingan seorang diri. Meski mengakui kehebatan individu dan momen-momen istimewa Paz, pelatih juara Piala Dunia itu menegaskan bahwa aksi individu harus selalu mengutamakan kepentingan tim.

"Ia tidak akan menyelesaikan pertandingan sendirian; ia punya sentuhan-sentuhan istimewa seperti hari ini, dan yang ia lakukan adalah membantu tim. Itulah yang penting: tim lebih dulu, baru individu. Jika pemain terbaik dalam sejarah memahami hal itu dan membutuhkan rekan-rekan setimnya untuk menang, bagaimana mungkin para pemain yang lebih muda tidak membutuhkan mereka?" ujarnya.

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Franco Mastantuono membutuhkan kesabaran

Paz bukan satu-satunya pemain remaja yang mencuri perhatian. Franco Mastantuono juga mencetak dua gol setelah masuk dari bangku cadangan pada jeda pertandingan. Meski langsung memberikan dampak, Scaloni meminta publik Argentina bersabar menanti perkembangan pemain muda River Plate itu. Sang pelatih jelas berfokus pada perkembangan jangka panjang, bukan hasil instan dari para bintang mudanya saat mereka mulai bergabung dengan tim senior.

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"Franco adalah salah satu pemain yang harus kami tangani selangkah demi selangkah. Kami harus membuatnya tenang. Saya yakin kami harus membantunya dan ia akan menjadi pesepakbola hebat," jelas Scaloni.

Membangun tim untuk siklus 2030

Mengenang tahun yang diwarnai perubahan, Scaloni mengungkapkan kebanggaannya atas identitas yang tetap dipertahankan timnya. Meski Argentina gagal mempertahankan gelar juara dunia, sang pelatih yakin hubungan dengan para pendukung tetap sekuat sebelumnya. Menurutnya, sambutan hangat di Cordoba membuktikan bahwa para penggemar masih mencintai tim nasional, sekalipun kali ini mereka tidak mampu membawa pulang trofi.

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"Saya puas karena kami telah bekerja dengan baik dan selalu berusaha menjadi pihak yang memegang kendali, terlepas dari menang atau tidak. Tim nasional selalu berusaha memiliki identitas, dan itulah yang membuat kami bangga," pungkasnya.