"Kami akan menjadi juru kunci".. Legenda Al-Nassr membenarkan harapan para penggemar Saudi

Fahad Al-Harifi, bintang Al-Nassr dan mantan pemain timnas Saudi, mengungkapkan pesimisme terkait peluang "Al-Akhdar" untuk melanjutkan perjalanan mereka di Piala Dunia 2026, setelah menelan kekalahan dari Spanyol pada pertandingan kedua babak penyisihan grup.

Timnas Saudi sebelumnya memulai turnamen dengan hasil imbang berharga 1-1 melawan Uruguay, sebelum menderita kekalahan telak 4-0 dari timnas Spanyol, sehingga posisinya di klasemen menurun menjelang babak penentuan.

Al-Harifi menegaskan dalam pernyataannya melalui program “Dorina Ghair” bahwa ia masih berharap timnas Saudi bisa melaju ke babak berikutnya, sambil menyoroti bahwa lolos dengan cara apa pun akan dianggap sebagai hal yang positif, baik melalui posisi kedua maupun sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Meskipun demikian, legenda Al-Nassr ini mengakui bahwa ia tidak cukup optimis mengenai peluang timnas Saudi, sambil menjelaskan bahwa analisisnya saat ini terhadap situasi grup tidak menguntungkan bagi timnas Saudi.

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Al-Harifi mengatakan: “Saya memperkirakan Spanyol akan memuncaki grup, diikuti oleh Cape Verde dan Uruguay, sedangkan kami akan berada di posisi terbawah grup.”

Ia menjelaskan bahwa skenario ini tidak mencerminkan harapannya secara pribadi, melainkan sekadar analisis teknis terhadap realitas saat ini setelah hasil yang terjadi pada dua putaran pertama kompetisi.

Al-Harifi menutup pembicaraannya dengan menegaskan bahwa sepak bola tidak mengenal prediksi sebelumnya, sekaligus mengungkapkan harapannya agar para pemain timnas Saudi mampu membalikkan keadaan dan mengembalikan harapan mereka dalam pertandingan mendatang, demi melanjutkan impian Piala Dunia dan menghindari tersingkir lebih awal dari turnamen.