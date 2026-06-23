"Kami akan meninggalkan jejak di hadapan Messi!".. Jamal Al-Salamy mengungkap alasan kekalahan dari Aljazair

Pelatih asal Maroko, Jamal Al-Salamy, yang menjabat sebagai manajer teknis tim nasional Yordania, mengaitkan tersingkirnya timnya secara dini dari Piala Dunia 2026 dengan kurangnya pengalaman para pemainnya di ajang-ajang besar, setelah menelan kekalahan kedua berturut-turut dari Aljazair (2-1) di Stadion San Francisco Bay Area.

Al-Salamy menjelaskan bahwa perubahan taktis yang dilakukan timnas Aljazair, terutama dengan memasukkan penyerang bertubuh tinggi, berhasil memanfaatkan kurangnya pengalaman para pemainnya yang kebobolan dua gol dari tendangan sudut saat mereka menunggu pergantian pemain pada babak istirahat. Ia menegaskan: “Kami menampilkan pertandingan yang luar biasa yang patut dibanggakan, dan kami bermain lebih baik daripada pertandingan pertama kami melawan Austria.”

Pelatih tersebut menganggap bahwa pertandingan melawan Argentina di babak terakhir merupakan “kesempatan untuk menampilkan performa luar biasa yang meninggalkan jejak yang pantas bagi sepak bola Yordania,” meskipun tim nasional tersebut telah dipastikan tersingkir dari babak penyisihan grup dalam partisipasi bersejarah pertamanya di Piala Dunia.

Al-Salamy mengungkapkan bahwa Putra Mahkota Yordania, Pangeran Al-Hussein bin Abdullah II, mengunjungi ruang ganti setelah pertandingan dan memberi selamat kepada para pemain, sambil berkata: “Ketika kalah, perasaan negatif pasti muncul, tetapi kata-katanya menjadi obat penenang bagi semangat mereka,” merujuk pada dukungan kerajaan yang diterima tim nasional meskipun hasilnya mengecewakan.