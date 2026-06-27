"Kami akan memulai turnamen baru".. Mbappé mengumumkan perang setelah melampaui rekor Pelé

Kylian Mbappé mengungkapkan kegembiraannya atas lolosnya tim nasional Prancis ke babak gugur Piala Dunia 2026, sambil menegaskan bahwa “tahap sesungguhnya dari turnamen ini baru dimulai sekarang”, setelah kemenangan telak atas Norwegia dengan skor 4-1, yang membawa “Les Bleus” memuncaki Grup 9 dengan raihan poin sempurna (9 poin).

Mbappé memang tidak mencetak gol dalam pertandingan tersebut, namun ia tampil gemilang dengan memberikan dua assist kepada Ousmane Dembélé, yang bersinar dengan mencetak hat-trick di babak pertama.

Dengan penampilan ini, bintang Real Madrid tersebut menambah catatan kontribusinya menjadi 20 kontribusi gol sepanjang kariernya di Piala Dunia (16 gol dan 4 assist), melampaui legenda Brasil Pelé yang memiliki 19 kontribusi (12 gol dan 7 assist), meski masih berada di belakang pemain Argentina Lionel Messi yang memiliki 27 kontribusi (18 gol dan 9 assist).

Mbappé menulis melalui akunnya di platform "X": "Misi telah diselesaikan dengan sempurna, dan kini saatnya untuk pulih dan memulai turnamen baru," merujuk pada fokusnya pada fase berikutnya di mana ia berupaya memimpin Prancis meraih gelar ketiga dalam sejarahnya.