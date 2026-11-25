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Presiden Barcelona Joan Laporta membalas Real Madrid menjelang sidang konsiliasi hukum yang penting. Ia menilai rival klubnya itu terobsesi membicarakan Barcelona. Berbicara di Baku sebelum laga Liga Champions melawan Sabah, Laporta berseloroh bahwa Barcelona mungkin akan meminta royalti sembari menuduh Madrid mengalihkan perhatian dari masalah mereka sendiri.

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Laporta balas Madrid yang dinilainya “terobsesi”

Laporta melontarkan kritik tajam kepada Madrid dan menuduh klub itu terobsesi membicarakan rivalnya asal Catalunya. Presiden Barcelona itu berbicara kepada media di Baku pada Rabu, sesaat sebelum jamuan makan siang para direktur menjelang laga Liga Champions B arcelona melawan Sabah .

Komentarnya disampaikan pada hari yang sama dengan jadwal sidang konsiliasi hukum antara kedua raksasa Spanyol tersebut. Laporta menegaskan bahwa Barcelona bertekad melindungi reputasinya dan menghentikan Madrid menyebarkan klaim tentang klub yang menurutnya tidak benar.

Presiden Barcelona berseloroh soal royalti

Laporta mengungkapkan kekesalannya karena Real Madrid terus berfokus pada Barcelona. Menurutnya, Madrid memanfaatkan nama Barcelona demi kepentingan sendiri. Ia berpendapat Madrid seharusnya berkonsentrasi pada urusannya sendiri, bukan terus-menerus menyerang Barcelona di depan publik.

“Yang saya lihat hanyalah Madrid tidak berhenti membicarakan Barcelona,” kata Laporta, seperti dikutip Marca. “Pada akhirnya, kami harus meminta royalti kepada mereka karena mereka membangun citra dengan mengorbankan Barcelona. Hanya itu yang bisa mereka bicarakan.

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“Alih-alih membicarakan Madrid, sebagaimana seharusnya, memperhatikan diri sendiri dan membiarkan pihak lain tenang, mereka justru harus membicarakan Barcelona. Mereka terobsesi dengan persoalan ini karena saya kira mereka ingin mengalihkan perhatian dari hal-hal lain yang tidak berjalan begitu baik bagi mereka.”

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Laporta pertanyakan puasa gelar dan rencana Madrid

Menjelaskan alasan ia meyakini Madrid berusaha mengalihkan sorotan, Laporta menunjuk kesulitan yang belakangan mereka hadapi, baik di dalam maupun di luar lapangan. Ia menantang para petinggi Madrid untuk menjelaskan rencana mereka kepada para pendukungnya sendiri, alih-alih mengkritik rival.

“Saya pikir mereka sedang mengalihkan perhatian dari masalah lain yang mereka hadapi,” ujar Laporta. “Mereka sudah dua tahun tidak memenangi apa pun dan, selain itu, mereka sedang mempertimbangkan untuk menjual sebagian klub.

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“Menurut saya, yang perlu mereka lakukan adalah memberi penjelasan, menjelaskan proyek mereka, seperti yang kami lakukan di Barcelona. Mereka tidak seharusnya sibuk membicarakan Barcelona. Itu bukan urusan mereka. Mereka seharusnya membiarkan pihak lain tenang dan memperhatikan apa yang terjadi di klub mereka sendiri.”

Sidang konsiliasi dan laga melawan Sabah menanti

Perhatian kini tertuju pada hasil sidang konsiliasi hukum kedua klub yang digelar Rabu. Laporta menegaskan Barcelona meminta Real Madrid mencabut pernyataannya secara resmi dan memperingatkan bahwa klubnya tidak akan mundur jika tuntutan itu diabaikan.

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“Sidang konsiliasi akan digelar hari ini dan kita akan melihat hasilnya,” jelasnya. “Setelah itu, kami akan memutuskan langkah berikutnya. Yang pasti, kami akan terus membela kepentingan Barcelona dan berusaha mencegah mereka mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang klub. Kami menginginkan pencabutan pernyataan dan, jika itu tidak dilakukan, kami harus melanjutkan langkah kami.”

Di lapangan, Barcelona akan berusaha mengesampingkan sengketa hukum di luar lapangan saat menghadapi Sabah dalam laga Liga Champions di Baku.