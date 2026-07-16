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"Kami akan mati demi dia".. Pemain Argentina itu ambruk karena Messi

L. Messi
G. Simeone
England vs Argentina
England
Argentina
World Cup
Argentina
Inggris
AS

Seorang pemimpin yang menginspirasi semua orang

Giuliano Simeone, pemain tim nasional Argentina, mengungkapkan seberapa besar pengaruh yang dimiliki Lionel Messi di dalam kamp “Tango”, setelah ia tampak sangat terharu saat berbicara tentang kapten negaranya tersebut usai lolos ke final Piala Dunia 2026.

Argentina lolos ke final setelah mengalahkan Inggris dengan skor 2-1 di semifinal, dan akan berhadapan dengan Spanyol dalam pertandingan yang dinantikan pada Minggu mendatang.

Simeone mengatakan dalam pernyataan kepada media: “Sejujurnya, hal ini sangat menggetarkan hati saya dan membuat saya terharu… Leo berusia 39 tahun, dia telah meraih segalanya, dan sudah memiliki semua yang bisa diimpikan oleh seorang pesepakbola dalam kariernya, namun dia tetap berjuang di lapangan.”

Ia menambahkan: “Oleh karena itu, yang tersisa bagi kami sebagai pemain dan yang harus kami lakukan adalah memberikan segalanya di lapangan, berlari dan berjuang habis-habisan untuknya, serta berlari demi seluruh Argentina… Kami benar-benar sangat bahagia.”

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Pernyataan Simeone mencerminkan semangat yang sangat tinggi yang dirasakan timnas Argentina di bawah kepemimpinan Messi, di mana para pemain memandang kapten mereka sebagai sumber inspirasi utama dalam tim, terutama menjelang final baru dalam karier internasionalnya.

Banyak yang berpendapat bahwa kata-kata putra pelatih Diego Simeone ini merangkum hubungan istimewa antara Messi dan rekan-rekannya, setelah sang bintang veteran ini menjadi simbol perjuangan di lapangan meskipun usianya sudah tidak muda lagi dan telah meraih semua gelar yang mungkin diraih.

Messi bersiap memimpin Argentina di final Piala Dunia melawan Spanyol, dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia yang diraihnya pada edisi sebelumnya, sementara rekan-rekannya berharap dapat memberikan yang terbaik untuk menulis babak baru dalam sejarah “Tango”.

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