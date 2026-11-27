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Jarrod Bowen mengakui bahwa masa depannya di West Ham akan dibahas pada akhir musim jika klub gagal promosi. Sang kapten tetap bertahan setelah timnya terdegradasi musim lalu, tetapi West Ham kesulitan beradaptasi di Championship dan belum meraih kemenangan dalam empat laga di bawah manajer baru Scott Parker menjelang kedatangan Stoke yang tengah tampil impresif.

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Bowen berkomitmen kepada West Ham setelah degradasi

Bowen menarik minat klub-klub Liga Primer setelah West Ham turun ke kasta kedua untuk pertama kalinya dalam 14 tahun. Namun, ia memilih menandatangani kontrak baru hingga 2030 dengan ketentuan yang disesuaikan untuk membantu upaya klub meraih promosi. Penyerang itu mencatatkan penampilan ke-300 bersama West Ham dalam kekalahan 1-0 dari Portsmouth pada Selasa.

“Saya tidak pernah ingin pergi setelah kami terdegradasi,” katanya kepada Standard Sport. “Saya selalu ingin memberi kesempatan untuk mencoba membawa klub ini kembali ke Liga Primer. Saya ingin menjadi ujung tombak upaya itu.”

Bowen jadikan promosi penentu masa depannya

Namun, pemain berusia 29 tahun itu mengakui bahwa musim kedua di Championship akan membuatnya mempertimbangkan kembali masa depannya. “Menurut saya, tidak tepat untuk berpikir terlalu jauh ke depan karena energi kami harus dicurahkan untuk musim ini,” katanya.

“Namun, jika itu tidak terwujud, kami akan duduk bersama dan berbicara pada akhir musim. Untuk saat ini, saya pikir kami harus mencurahkan seluruh energi untuk musim ini karena ada sesuatu yang istimewa yang bisa kami capai.”

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West Ham kesulitan di Championship

West Ham hanya memenangi enam dari 17 laga pembuka mereka di liga dan berada di posisi ke-13. Parker belum meraih kemenangan sejak menggantikan Nuno Espirito Santo pada awal November. Bowen telah menyatakan dukungannya kepada Parker untuk membalikkan keadaan , dengan mengatakan: “Kehadirannya membawa suasana baru yang menyegarkan.”

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“Tentu saja Anda tidak ingin terus tertahan,” tambah sang kapten. “Anda ingin segera bangkit dan kembali ke Liga Primer, tentu saja. Namun, seperti yang saya katakan, itu tidak semudah yang dipikirkan orang atau sekadar diharapkan.”

Ujian melawan Stoke menanti West Ham

West Ham menjamu Stoke yang berada di posisi kedua akhir pekan ini.

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Tim tamu memenangi enam dari tujuh laga liga terakhir mereka. Kekalahan di kandang akan membuat West Ham semakin jauh dari zona play-off.