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Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

“Kami akan bisa berkomunikasi”: Philipp Treu antusias menghadapi Serbia di stadion kosong yang sunyi mencekam saat Jerman mengincar laga penentuan di Berlin

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Laga tandang Jerman ke Beograd dalam ajang UEFA Nations League mendatang akan berlangsung dalam suasana ganjil dan hambar karena penonton tidak diizinkan hadir di tribune. Meski banyak pemain membenci hambarnya pertandingan tanpa penonton, bek sayap SC Freiburg Philipp Treu menegaskan bahwa Jerman bisa memanfaatkan stadion kosong itu sebagai keuntungan.

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Menghadapi kesunyian di Beograd

Atmosfer di Stadion Rajko Mitic biasanya termasuk yang paling mengintimidasi dalam sepakbola Eropa, tetapi Jerman akan menghadapi suasana yang sangat berbeda pada Jumat malam. Akibat sanksi UEFA menyusul insiden diskriminasi, pertandingan akan digelar tanpa penonton, meski anak-anak berusia di bawah 15 tahun dalam jumlah terbatas diizinkan hadir. Kendati tak akan ada dukungan riuh penonton tuan rumah, Treu menilai kesunyian itu bisa memberi keuntungan taktis bagi tim tamu.

"Tentu saja ini disayangkan karena setiap pesepakbola ingin bermain di hadapan suporter. Namun, kami pernah mengalami situasi serupa selama pandemi, jadi kami tahu seperti apa rasanya," jelas Treu di situs resmi DFB. Ia mengatakan stadion yang sunyi justru mungkin membantu koordinasi tim di lapangan. "Salah satu kemungkinan keuntungannya adalah kami bisa berkomunikasi lebih baik di lapangan. Namun, secara keseluruhan, situasi ini tidak akan banyak berpengaruh bagi kami."

Menjawab tantangan di level internasional

Bagi Treu, bergabung dengan tim nasional merupakan langkah yang memuaskan. Setelah lebih dulu menjalani debutnya, ia bisa membantu pendatang baru lainnya, seperti Derry Scherhant, menyesuaikan diri. Treu menyoroti sambutan hangat di skuad, seraya mengatakan para pemain yang lebih berpengalaman berupaya agar semua pendatang baru dapat beradaptasi semulus mungkin dengan sistem berintensitas tinggi Klopp.

"Pertama-tama, bisa berada di sini saja sudah merupakan kehormatan luar biasa. Salah satu hal yang sangat membantu saya pada awalnya adalah saya sudah mengenal cukup banyak pemain, seperti Nico Schlotterbeck. Semua orang menyambut kami dengan sangat baik, terutama para pemain yang lebih berpengalaman, yang berusaha mengenal para pendatang baru. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh tim karena telah mempermudah segalanya bagi kami. Bekerja bersama rekan-rekan di sini sangat menyenangkan. Karena saya sendiri sudah dua pekan bersama skuad, saya bisa membantu Derry menyesuaikan diri," tambah Treu.

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Perkembangan taktis di bawah Jurgen Klopp

Tuntutan taktis bagi bek sayap Jerman saat ini mengharuskan mereka memiliki kemampuan bermain di berbagai peran dan berkontribusi dalam serangan. Treu menyebut kepindahannya ke Freiburg sebagai faktor yang membuka jalan bagi pemanggilannya, dengan kebebasan lebih besar untuk menyerang sebagai faktor penting dalam perkembangannya. Ia ingin membawa performanya di klub ke level internasional dengan menjadi ancaman gol yang lebih besar dari sisi pertahanan.

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Mengenai peran dan komunikasinya dengan rekan-rekan setim, Treu mengatakan: "Saya memang orang yang sangat terbuka dan saya sudah berusaha memimpin lewat teladan. Itu juga saya lakukan di klub-klub saya sebelumnya. Saya suka membangun hubungan dengan para pemain di sekitar saya, dan sebagai bek sayap, saya banyak berkomunikasi di lapangan. Itu berjalan sangat baik saat melawan Belanda, terutama dengan Jonathan Tah. Kami terus berkomunikasi dan saling memberi arahan. Itu membuat saya percaya diri, dan saya rasa para pemain lain meresponsnya dengan baik."

Menyiapkan laga penentuan di Berlin

Jerman menghadapi pertaruhan besar dalam pertandingan-pertandingan terakhir fase grup Nations League. Tim Klopp saat ini berada dalam posisi sulit di Grup A2, tertinggal dari Yunani dan Belanda. Kemenangan di Beograd dianggap penting agar pertandingan pada Senin di Berlin benar-benar menjadi laga penentu kelolosan. Skuad tetap fokus pada tugas yang dihadapi dan tidak membiarkan situasi tak biasa di Serbia mengalihkan perhatian mereka dari tujuan tersebut.

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"Persaingan di grup masih sangat terbuka. Kami menghadapi pertandingan melawan Serbia dengan tekad untuk menang agar bisa menjalani laga penentuan di Berlin. Itulah fokus kami saat ini. Kami tahu pertandingan di Serbia tidak akan mudah, tetapi kami ingin datang ke sana dan meraih hasil positif," pungkas Treu.

Ditulis olehDonny Afroni

Editor

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.

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