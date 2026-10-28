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Arsenal FC v Everton - Premier League 2026/27Getty Images
Donny Afroni
Diterjemahkan oleh

“Kami akan berusaha membuat mereka sangat bahagia”: Mikel Arteta menuntut Arsenal bangkit dari hasil mengejutkan di Piala Liga Inggris dan membawa kegembiraan bagi suporter di Anfield

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Manajer Arsenal Mikel Arteta meminta para pemainnya meresapi rasa sakit akibat tersingkir secara mengejutkan dari Carabao Cup sebelum mengalihkan fokus ke laga besar Premier League. Arsenal dikejutkan oleh lawan dari League Two pada Rabu malam, membuat pelatih asal Spanyol itu mencari jawaban menjelang lawatan sulit ke Merseyside.

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Arsenal tersingkir secara mengejutkan jelang lawatan besar ke Anfield

Ambisi Arsenal di Carabao Cup terhenti secara mengejutkan pada Rabu malam setelah mereka disingkirkan Fleetwood Town. Meski Viktor Gyokeres mencetak gol untuk menyamakan kedudukan setelah tim kecil League Two itu unggul lebih dulu, klub asal London utara tersebut gagal mencetak gol kemenangan dalam waktu normal dan akhirnya kalah 5-3 dalam adu penalti. Arsenal tak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan itu karena laga besar Premier League melawan Liverpool sudah menanti.

Arteta menyadari timnya harus segera bangkit dari kemunduran ini untuk menjaga momentum di puncak klasemen. "Kami harus menerima hasil ini. Kami tersingkir dari kompetisi, dan kami juga sangat sedih untuk semua orang yang datang ke sini untuk menyaksikan pertandingan. Saya ingin memberi mereka kemenangan. Sekarang kami harus memulihkan diri dan bersiap untuk laga di Anfield," kata Arteta melalui situs resmi klub.

Membalas dukungan suporter yang datang dari jauh

Hampir 1.000 suporter Arsenal menempuh perjalanan jauh untuk mendukung tim, dan dukungan mereka yang lantang mendapat perhatian sang manajer. Meski hasilnya mengecewakan, para suporter tetap bertahan untuk menunjukkan apresiasi kepada para pemain. Arteta pun bertekad membalas kesetiaan itu dengan penampilan apik pada laga berikutnya. Pertandingan ini mengawali rangkaian berat tiga laga tandang berturut-turut, sehingga respons positif saat menghadapi Liverpool menjadi semakin penting bagi target klub musim ini.

Menanggapi komitmen para suporter, Arteta menyerukan semangat jelang akhir pekan. "Mereka selalu bersama kami. Itu tidak perlu diragukan. Setelah pertandingan, mereka menunjukkan apresiasi kepada tim, dan kami akan berusaha membuat mereka sangat bahagia saat melawan Liverpool," ujarnya.

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Arteta enggan menyalahkan para pemain yang telah berjuang

Hasil di Stadion Highbury menjadi salah satu malam paling mengecewakan selama Arteta menangani Arsenal. Pemuncak klasemen Premier League itu pun harus merenungkan peluang meraih trofi yang terlewat. Manajer asal Spanyol tersebut segera mengakui pencapaian lawan, sembari mengungkapkan kekecewaan mendalam atas hasil akhir. Arteta menolak menyalahkan tingkat upaya para pemainnya.

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"Jelas, ini hari yang sangat menyedihkan bagi kami. Tidak ada yang perlu dikritik dari para pemain dalam hal sikap, penerapan instruksi, dan tekad mereka untuk memainkan pertandingan sebagaimana mestinya. Namun, jelas kami kebobolan gol yang sangat buruk di awal dan itu memberi mereka keyakinan," jelas sang manajer.

Laga-laga penting menanti sebelum jeda internasional

Arsenal, yang saat ini berada dalam posisi setara dengan Manchester City di puncak klasemen Premier League, bertekad mempertahankan momentum di kompetisi domestik saat menghadapi Liverpool. Jadwal padat tidak memberi skuad Arteta waktu untuk beristirahat karena laga penting itu langsung disusul lawatan tengah pekan untuk menghadapi Slavia Prague di Champions League. Arsenal kemudian akan menutup rangkaian berat tersebut dengan kembali ke Stadion Emirates untuk menghadapi Hull City. Mereka mengincar kemenangan kandang yang penting sebelum kompetisi kasta tertinggi berhenti sementara untuk jeda internasional November.

Mengawali karir di dunia jurnalistik pada tahun 2000 dengan liputan utama di bidang hukum dan kriminal, politik, serta sosial masyarakat. Namun di tengah pekerjaan itu, selalu berusaha meliput kegiatan olahraga, terutama pertandingan sepakbola, cabang olahraga yang saya gemari dan mainkan sejak kanak-kanak.

Pada 2002 bergabung ke Harian Terbit dengan fokus liputan olahraga umum, sampai akhirnya hijrah ke Goal pada 2009 yang membuat kecintaan kepada sepakbola tersalurkan. Saya lebih difokuskan meliput kegiatan sepakbola nasional, dan menangani koresponden.

Hadirnya sejumlah pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dalam dua tahun terakhir membuat saya menaruh perhatian kepada mereka, terutama yang berkarir di luar negeri, memberikan penilaian terhadap kinerja pemain di klub masing-masing.

Bidang yang ditekuni:

  • Menganalisa dan meliput pertandingan Super League

  • Memberikan penilaian terhadap pemain abroad

  • Editorial dan artikel sepakbola nasional dan internaional

Momen tak terlupakan:

Meyaksikan pertandingan terakhir enam besar Persirakatan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta ketika PSMS Medan melawan Persib Bandung dan Persebaya Surabaya menghadapi PSM Makassar pada 1986 saat masih kanak-kanak. Di samping merasa senang dengan atmosfer yang tercipta di stadion, ada perasaan takut juga, karena banyak benda yang dilempar dari atas.