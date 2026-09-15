José Mourinho, pelatih Real Madrid, melontarkan kritik kepada para pemainnya setelah kemenangan sulit atas Elche di menit-menit akhir. Ia menegaskan bahwa timnya bermain api setelah kehilangan kendali atas pertandingan dan memberikan lawan peluang untuk bangkit, serta bahwa masih banyak hal yang perlu diperbaiki.

Real Madrid sedang menuju kemenangan mudah atas juru kunci Liga Spanyol, tetapi justru mempersulit dirinya sendiri dan merebut 3 poin dengan susah payah lewat skor 3-2, pada Selasa malam di Stadion "Manuel Martínez Valero" dalam pekan keenam.

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Kemenangan sulit ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pendukung Los Blancos menjelang laga derби melawan Atletico Madrid di Stadion "Metropolitano" pada Minggu mendatang.

"Kami membiarkan ruang terbuka"

Mourinho, dalam pernyataan yang disorot surat kabar "Marca" seusai pertandingan, berkata: "Hanya 3 poin. Tentu saja, setelah babak pertama muncul perasaan bahwa kami akan mencetak tiga, empat, atau lima gol di babak kedua, tetapi kami menurunkan intensitas dan memberikan banyak ruang kepada lawan."

Ia menambahkan: "Saya mencoba memberikan lini tengah lebih banyak soliditas dengan memainkan Jude Bellingham dan Brahim Diaz, tetapi mereka mencetak gol, dan di stadion seperti ini, dengan kehadiran suporter seperti ini, tim yang tampak sudah mati bisa hidup kembali."

"Kami bisa tetapi tidak melakukannya"

Mourinho berbicara tentang perubahan yang ia lakukan di menit-menit akhir, menjelaskan: "Kami memiliki banyak talenta, dan kami mengambil risiko sebesar-besarnya, serta para pemain punya perasaan bahwa kami tidak boleh kalah. Kami memainkan menit-menit akhir yang sangat baik."

Pelatih asal Portugal itu memuji mentalitas timnya, tetapi menyoroti masalah yang masih mengganggunya, dengan berkata: "Para pemain bersatu dan penuh semangat, ada persahabatan dan komitmen. Satu-satunya kritik saya adalah bahwa kami bisa menuntaskan pertandingan tetapi tidak melakukannya, dan kami memberikan tim yang tampak sudah mati peluang untuk hidup kembali."

Tekanan jadwal pertandingan

Mengenai rotasi di tengah tekanan jadwal pertandingan, Mourinho berkata: "Kami melakukan perubahan, dan Mbappe serta Konate adalah satu-satunya yang bermain penuh melawan Inter, Rayo, dan Elche."

Ia menambahkan: "Sekarang kami harus mendapatkan sedikit istirahat, lalu mulai mempersiapkan pertandingan pada hari Kamis."

Masalah kelengahan

Mourinho menyinggung periode-periode kemunduran yang dialami Real Madrid selama pertandingan, menjelaskan: "Masalahnya tampak jelas bagi saya. Ada pertandingan yang seolah sudah selesai, tetapi ternyata belum."

Ia melanjutkan: "Satu-satunya penjelasan yang saya temukan adalah bahwa kami menganggapnya sebagai pertandingan mudah, dan tidak menuntaskannya. Ada pertandingan yang tidak kami tuntaskan, dan tampaknya kami berpindah dari perasaan mudah menjadi kehilangan kendali."

Ia menambahkan: "Di stadion-stadion penuh seperti ini, dengan suporter yang luar biasa, segalanya menjadi sulit. Hal baiknya adalah ketika kesulitan bertambah, tim bereaksi dan menang, dan itu yang paling penting."

Ia menutup poin ini dengan bercanda: "Hal baik lainnya adalah tidak ada yang merasa bosan dalam pertandingan Real Madrid, karena sangat menghibur."

Pujian untuk Espi

Mengenai Carlos Espi, pencetak gol kemenangan di detik-detik akhir, Mourinho berkata: "Ia menampilkan permainan yang bagus, dan ia pemain yang punya motivasi besar. Di depannya ada pemain yang tidak biasa (Mbappe), dan memainkan keduanya bersamaan tidaklah mudah, karena kami tidak memiliki pemain sayap konvensional untuk sistem 4-4-2."

Ia menjelaskan: "Pada akhirnya kami mempertaruhkan segalanya, karena hasil imbang tidak menguntungkan kami."

Diomande berkembang

Mourinho memuji penampilan Yan Diomande, dengan berkata: "Ia berkembang. Ia punya kemampuan kerja yang besar dan kecerdasan, karena tidak mudah bermain selama 85 menit sambil membawa kartu kuning. Ia melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan saya senang dengannya."

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Kekhawatiran lini pertahanan

Mengenai kebobolan gol Real Madrid di setiap pertandingan, Mourinho berkata: "Saya sangat suka melihat tim saya mencetak gol, tetapi saya juga suka mengendalikan pertandingan. Saya tidak suka jika kami memberi lawan peluang cuma-cuma."

Ia menambahkan: "Kami bisa kebobolan gol dari situasi yang tidak ada kaitannya dengan konteks pertandingan, tetapi hari ini gol-gol itu datang karena kami kehilangan kendali atas permainan."

"Bukan pemain yang tak tergantikan"

Mourinho menolak menganggap Arda Guler sebagai pemain yang tak tergantikan, dengan berkata: "Tidak ada pemain yang tak tergantikan. Ketika saya melakukan perubahan, itu karena kami sedang kehilangan kendali."

Ia menjelaskan: "Arda mulai menurunkan intensitasnya, karena ia bermain di posisi nomor 10, dan posisi ini menuntut untuk menutup seluruh lapangan."

Pertandingan dengan 3 wajah

Mourinho berbicara tentang penampilan lini tengah, dengan berkata: "Ketika tim tampil baik, mereka berdua sangat baik. Kami keluar dari tekanan dengan baik dan dengan kualitas tinggi, tetapi pertandingan kami memiliki dua wajah."

Ia meralat: "Atau tiga wajah, agar lebih tepat, karena akhirnya sederhana: entah kami menuntaskan pertandingan atau mati di dalamnya."

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