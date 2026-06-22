Kami adalah Argentina... Apa yang dikatakan Messi setelah mencetak rekor di Piala Dunia?

Lionel Messi, kapten tim nasional Argentina, mengungkapkan kebahagiaannya yang luar biasa atas kemenangan melawan Austria (2-0) pada Senin malam ini, dalam pertandingan putaran kedua Grup 10 Piala Dunia 2026.

Messi mencetak kedua gol Argentina dalam pertandingan tersebut, sehingga menambah koleksi golnya menjadi 5 gol dan memimpin daftar pencetak gol terbanyak turnamen ini, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 18 gol.

Timnas Argentina secara resmi lolos ke babak 32 besar Piala Dunia, setelah mengumpulkan 6 poin, mengingat mereka sebelumnya menang di putaran pertama melawan Aljazair dengan skor 3-0 yang seluruh golnya dicetak oleh Messi.

Messi mengatakan dalam pernyataan kepada media setelah pertandingan: “Saya senang dengan kemenangan dan lolosnya tim, kami tahu ini adalah pertandingan yang sulit dan sengit, tetapi kami berhasil melewatinya.”

Ia menambahkan, seperti dilansir jaringan “BeIN Sports”: “Sangat penting bagi kami untuk mengumpulkan 6 poin dalam dua pertandingan pertama demi lolos, sehingga kami bisa menikmati minggu yang tenang sebelum babak kedua.”

Mengenai pencapaiannya mencetak 5 gol dan melampaui rekor Miroslav Klose dari Jerman sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia (16 gol), Messi berkomentar: “Kami hanya memikirkan kemenangan, tanpa memikirkan hal lain.”

Ia melanjutkan: “Kami menghadapi banyak kesulitan selama pertandingan; lawan tidak akan memberikan apa pun dengan mudah, jadi kami harus bermain dengan sangat cepat untuk menentukan hasil pertandingan, tetapi di sisi lain, mereka juga tidak menimbulkan ancaman berarti bagi kami.”

Dia menutup pernyataannya: “Kami adalah Argentina dan selalu mengincar kemenangan melawan lawan mana pun.”