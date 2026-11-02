Pemain internasional Belanda Virgil van Dijk, kapten Liverpool, mengkritik keputusan-keputusan wasit dalam kekalahan timnya dari Arsenal dengan skor tanpa balas, pada laga yang mempertemukan keduanya kemarin Minggu dalam ajang Liga Premier Inggris, seraya mengungkapkan keheranannya atas tidak ikut campurnya teknologi wasit video asisten untuk meninjau potensi penalti bagi tuan rumah.

Van Dijk menyampaikan keberatannya atas pengabaian wasit untuk meninjau momen yang memperlihatkan tarikan baju Alexander Isak di dalam kotak penalti, seraya menegaskan bahwa momen itu layak mendapatkan penalti bagi Liverpool.

Bek asal Belanda itu mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Sky Sports": "Mengapa seseorang harus lebih banyak mengeluh padahal ada semua kamera ini? Itu adalah momen yang jelas dan semua orang melihatnya, dan pada akhirnya penalti tidak diberikan, dan kami kalah dalam pertandingan ini sayangnya. Selamat untuk Arsenal."

Ia menambahkan dengan nada sindiran soal suasana protes terhadap wasit: "Saya mendapat kartu kuning menjelang akhir, jadi mungkin saya juga ikut merasakan perasaan ini bersama para suporter."

Mengenai kekalahan kedua Liverpool di liga musim ini, kapten tim itu mengungkapkan kekecewaannya, dengan mengatakan: "Kami bermain di kandang sendiri dan kami mendapat beberapa peluang, dan kami jelas sudah mengerahkan segala kemampuan kami."

Van Dijk menunjukkan bahwa timnya perlu memanfaatkan menit-menit terakhir dengan lebih baik, seraya menjelaskan: "Kami bisa tampil lebih baik dalam 15 menit terakhir, dan mengirimkan lebih banyak bola ke kotak penalti, tetapi itu tidak cukup hari ini, dan karena itulah saya merasa sangat kecewa."

Bek asal Belanda itu mengingat kembali beberapa detail pertandingan, seraya menunjukkan bahwa Liverpool membaik setelah kebobolan, dan menciptakan peluang berbahaya melalui Alexis Mac Allister, yang bisa saja mengubah jalannya laga, tetapi tidak berbuah gol.

Van Dijk kembali menegaskan keberatannya soal Isak, dengan mengatakan: "Saya pikir itu adalah penalti yang jelas, saya telah menonton momen itu lagi, dan saya melihat penalti serupa diberikan pada kesempatan-kesempatan lain, tetapi kami tidak ditakdirkan untuk mendapatkannya hari ini."