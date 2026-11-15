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Ayoub OufkirTT
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Kamera menangkap peringatan Mazraoui kepada Oufkir yang ramai diperbincangkan: "Jangan terlalu banyak..."

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Noussair Mazraoui memberi nasihat kepada Ayoub Oufkir seusai pertandingan Maroko melawan Niger yang berakhir dengan kemenangan 5-1. Ia melakukannya di depan kamera kanal TikTok resmi federasi sepak bola Maroko.

Untuk waktu yang lama, Oufkir tampak akan membela timnas Belanda. Penyerang AZ itu sudah empat kali bermain untuk timnas Belanda U-21 dan telah menyatakan kesediaannya kepada Michael Reiziger.

Namun, Rabu pekan lalu, Oufkir memberi tahu KNVB bahwa ia telah memutuskan untuk membela Maroko. Keputusan itu menjadi pukulan berat bagi federasi sepak bola Belanda, yang telah banyak berinvestasi pada sang penyerang.

"Kehilangannya sangat terasa," kata pelatih tim nasional itu kepada ESPN dengan nada kecewa. "Dia bukan hanya pesepakbola yang bagus, tetapi juga sosok yang menyenangkan di dalam skuad." Sang pelatih pun tidak menduga keputusan tersebut.

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"Bagi saya, ini sangat mengejutkan," ujar Reiziger. "Kami sudah beberapa kali berbicara. Dalam percakapan itu, dia memberikan kata-katanya dan menyatakan komitmennya kepada timnas Belanda U-21, dan mungkin nantinya kepada timnas senior Belanda."

Oufkir masuk sebagai pemain pengganti dalam laga kualifikasi Piala Afrika melawan Niger pada Jumat malam. Ia langsung mencetak gol yang memastikan skor akhir 5-1.

Seusai pertandingan, ia direkam oleh kanal media sosial federasi. Ia menghampiri kamera untuk mengatakan sesuatu, tetapi Noussair Mazraoui langsung menghampirinya dan berbicara dalam bahasa Belanda.

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"Jangan terlalu memperhatikan kamera-kamera itu," tampaknya dibisikkan bek Manchester United tersebut kepadanya.

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