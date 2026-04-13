"Kamar wasit buta"... Kejutan karena tidak diberikan penalti untuk Mbappé saat melawan Girona

Real Madrid bermain imbang 1-1 dengan Girona pada Jumat malam lalu di Stadion Santiago Bernabéu, dalam pertandingan yang lebih didominasi oleh kontroversi wasit daripada aksi-aksi teknisnya, setelah kemenangan lepas dari genggaman tim Asosiasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) di tengah protes atas insiden kontroversial di menit-menit akhir.

Pada menit ke-88, Kylian Mbappé terjatuh di dalam kotak penalti setelah bertabrakan dengan Vitor Reis. Penyerang Prancis itu menerima pukulan di wajah dan langsung meminta tendangan penalti, namun wasit Javier Alberola Rojas memutuskan untuk melanjutkan permainan, dengan pertimbangan bahwa pelanggaran tersebut tidak layak mendapatkan tendangan penalti.

Perdebatan semakin memanas setelah pertandingan dengan beredarnya tayangan ulang televisi, yang menunjukkan adanya benturan jelas di wajah pemain Real Madrid saat ia mencoba menyelesaikan serangan di dalam kotak penalti.

Mbappé juga tampak langsung terpengaruh oleh insiden tersebut, karena hidungnya berdarah dan ia menerima perawatan di lapangan.

Menurut informasi yang beredar di lingkaran Real Madrid, sebagian ketidakpuasan tidak hanya terkait dengan keputusan wasit, tetapi juga cara adegan tersebut ditayangkan selama siaran langsung, karena gambar yang tersedia tidak memperlihatkan detail pendarahan dengan jelas pada saat itu, yang dianggap banyak pihak sebagai faktor yang dapat mengubah penilaian tingkat kerasnya intervensi, dan memengaruhi keputusan untuk meninjau kembali insiden tersebut melalui teknologi video.

Dalam konteks ini, jurnalis Juanvi Sanz dalam program "El Chiringuito" mengatakan bahwa adegan tersebut akan ditinjau oleh Komite Teknis Wasit (CTA), menjelaskan: "Keputusan telah diambil untuk memasukkan kasus ini ke dalam (waktu peninjauan) pada hari Selasa. CTA akan mengadakan rapatnya pada hari Senin, dan belum ada keputusan bersama."

Sanz menambahkan, merujuk pada apa yang ia perkirakan dari hasil evaluasi: "Meskipun bukan informasi yang pasti 100%, saya merasa mereka akan mengatakan itu adalah penalti dan VAR tidak boleh campur tangan."

Dia juga menyinggung adanya masalah terkait materi yang tersedia bagi ruang video selama pertandingan, dengan mengatakan bahwa wasit VAR tidak mendapatkan semua sudut pengambilan gambar yang tersedia, sambil menambahkan bahwa "hanya satu kamera yang menunjukkan bukti jelas adanya pendarahan", yang menurutnya membuat ruang video tersebut "agak buta" terhadap detail yang mungkin meningkatkan tingkat kecurigaan dan memerlukan tinjauan yang lebih luas.

Sanz menutup dengan menyoroti bahwa komunikasi di dalam lapangan bisa memainkan peran krusial, karena wasit utama bisa memberitahu ruang video tentang adanya pendarahan dan pemain yang menerima perawatan, yang membantu mengarahkan tinjauan ke adegan tersebut dan memperluas cakupan pencarian di sudut-sudut yang tersedia.