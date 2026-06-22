Kekalahan telak yang dialami tim nasional Arab Saudi dari Spanyol dengan skor 4-0 pada putaran kedua Piala Dunia 2026 memicu gelombang kemarahan yang luas di kalangan suporter "Al-Akhdar", yang melontarkan kritik tajam kepada pelatih asal Yunani, Georgios Donis, dan para pemainnya menyusul penampilan tim yang mengecewakan.

Timnas Saudi tampil jauh di bawah performa mereka saat melawan Uruguay pada babak pertama; mereka gagal menciptakan peluang nyata ke gawang Spanyol, kalah dalam sebagian besar duel satu lawan satu, serta mengalami masalah yang jelas dalam penguasaan bola dan pembangunan serangan, ditambah dengan kesalahan-kesalahan pertahanan yang membuat mereka kebobolan empat gol.

Seiring meningkatnya kritik, para penggemar Saudi kembali mengungkit pernyataan sebelumnya dari bek Ali Al-Bulaihi, di mana ia berbicara mengenai masa kepelatihan pelatih asal Italia, Roberto Mancini, bersama tim nasional.

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Al-Bulaihi pernah mengatakan dalam pernyataan sebelumnya bahwa Mancini sering melontarkan kritik tajam kepada para pemain selama masa jabatannya, bahkan sampai mengatakan kepada mereka: “Kalian tidak menguasai sepak bola dan kurang menguasai dasar-dasarnya.”

Para pendukung timnas Saudi mengutip pernyataan Mancini sebelumnya, dengan menganggap bahwa penampilan tim saat melawan Spanyol menghidupkan kembali banyak kritik yang sering diulang oleh pelatih asal Italia itu selama masa jabatannya bersama timnas Saudi. Para pendukung berpendapat bahwa penampilan yang ditunjukkan para pemain, baik dalam hal penempatan posisi, penguasaan bola di bawah tekanan, maupun kekalahan dalam duel satu lawan satu, semakin memperkuat kredibilitas pernyataan-pernyataan tersebut dari sudut pandang mereka, terutama setelah tim gagal menyaingi tim nasional Spanyol dalam berbagai aspek pertandingan.









