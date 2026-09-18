Dalam langkah yang tak terduga, bintang Spanyol Ferran Torres membuat heboh media sosial dengan pesan singkat nan misterius, yang membuka pintu bagi derasnya spekulasi seputar masa depannya serta sikapnya terhadap agenda mendatang.

Torres, melalui fitur "story" di akun resminya pada situs Instagram, membagikan pesan singkat yang berbunyi: "Saya sudah memikirkannya sejak beberapa waktu lalu, dan saya ingin memberi tahu kalian bahwa kalian tidak akan melihat wajah saya pekan depan," tanpa menjelaskan detail tambahan apa pun.

Pesan yang tidak lebih dari satu baris itu sudah cukup untuk menimbulkan kebingungan besar di kalangan penggemarnya, terlebih karena datang pada momen yang sangat sensitif.

Kemisteriusan ini muncul hanya beberapa hari setelah penampilan mencolok sang pemain bersama klubnya, di mana ia mampu mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan, dengan rincian 3 gol di liga dan jumlah yang sama di Liga Champions Eropa, sehingga menjadikannya salah satu bintang paling menonjol tim pada awal musim setelah kepindahannya ke sana dari Barcelona musim panas lalu.

https://www.instagram.com/ferrantorres/?hl=ar

Apakah ini terkait dengan La Roja?

Yang menambah kebingungan penggemar adalah pesan tersebut bersamaan dengan pengumuman daftar skuad timnas Spanyol untuk menjalani kompetisi UEFA Nations League selama jeda internasional mendatang, yang mencantumkan nama Torres, juara Piala Dunia bersama sang Matador, dalam daftar yang dipanggil pada hari Jumat.

Hingga kini belum jelas apakah pesan Torres berkaitan dengan keputusan teknis menyangkut timnas, atau karena alasan pribadi, atau bahkan karena langkah profesional baru, sehingga membuat semua orang berada dalam kondisi menanti.

Belum ada komentar resmi apa pun hingga saat ini, baik dari sang pemain, dari klubnya Paris Saint-Germain, maupun dari Federasi Sepak Bola Spanyol untuk menjelaskan kebenaran pesan tersebut, sementara khalayak olahraga menantikan apa yang akan diungkap pekan depan mengenai rahasia menghilangnya secara mendadak ini.