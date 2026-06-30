Kalian telah mengkhianatiku... Pelsa melontarkan kata-kata keras kepada para pemain Uruguay setelah tersingkir dari Piala Dunia

Tim nasional Uruguay tersingkir dari Piala Dunia 2026 dengan penampilan yang sangat mengecewakan, di mana mereka hanya mengumpulkan dua poin dari hasil imbang melawan Arab Saudi dan Kap Verde, sebelum akhirnya kalah dari Spanyol.

Kegagalan tim asuhan Marcelo Bielsa ini menimbulkan dampak di dalam negeri Uruguay, di mana pelatih asal Argentina tersebut—yang telah lama dikabarkan mengalami ketegangan dalam hubungannya dengan beberapa pemainnya—kini menjadi sorotan tajam.

Jaringan "ESPN" hari Selasa ini mengungkap apa yang dikatakan Bielsa kepada para pemainnya di ruang ganti, segera setelah mereka tersingkir dari Piala Dunia.

Jaringan tersebut menambahkan, sebagaimana dilansir surat kabar “Mundo Deportivo”, bahwa kata-katanya—yang konon terutama ditujukan kepada para pemain senior—terdengar keras: “Saya meninggalkan Piala Dunia dengan sedih karena kalian telah meninggalkan saya.”

Seluruh kejadian ini terjadi pada saat yang sangat kritis bagi pelatih asal Argentina tersebut, yang masa depannya bersama tim nasional Uruguay masih sangat tidak jelas.

Bielsa semakin menambah ketidakpastian tersebut melalui pernyataan perpisahannya dalam konferensi pers setelah tersingkirnya tim, di mana ia berkata: “Bagaimana masa saya di sini akan dikenang? Sebagai masa yang tidak membuahkan hasil apa pun.”



