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Luciano Spalletti menunjukkan sikap menantang setelah membawa Juventus meraih kemenangan 2-1 lewat perjuangan keras di kandang AZ Alkmaar dalam Liga Europa. Pelatih Juventus itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanggapi para pengkritiknya setelah hasil itu mengakhiri catatan panjang AZ yang tak terkalahkan di kandang dalam kompetisi Eropa.

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Spalletti tuntut penghormatan bagi Juventus

Meski daftar pemain cedera terus bertambah, dengan pemain seperti Weston McKennie dan Kenan Yildiz harus menepi, raksasa Italia itu berhasil mengakhiri catatan luar biasa AZ yang tak terkalahkan dalam 17 laga kandang di kompetisi Eropa. Juventus meraih hasil itu lewat perjuangan keras, tetapi sang pelatih merasa upaya para pemainnya di lapangan tidak mendapat pengakuan yang semestinya. Spalletti ingin menegaskan bahwa ketika timnya menang, publik kerap menganggap lawan mereka tampil buruk, alih-alih mengakui kualitas rancangan taktik dan penerapan permainan Juventus sepanjang 90 menit.

Pelatih Juventus itu secara khusus menyoroti apa yang ia anggap sebagai kurangnya penghormatan terhadap tim-tim yang mereka kalahkan selama kiprah di kompetisi Eropa musim ini. "Saya sangat puas karena kami bermain bagus melawan tim yang sangat kuat. Saya harus mengatakan ini, sebab jika tidak, saya akan kembali membicarakan NEC, yang memiliki 7 poin tetapi disebut sebagai tim yang buruk. Jadi, kita perlu memikirkan kembali cara memberikan pengakuan yang layak kepada tim lain. Ketika Anda menang, orang menganggap itu karena lawan lemah. Padahal, malam ini kami memenangi pertandingan hebat dan memainkan sepakbola yang hebat," katanya kepada Sky Sport Italia.

Keberanian taktis dan peluang yang terbuang

Meski meraih hasil positif, Spalletti mengakui menit-menit akhir pertandingan terasa lebih menegangkan daripada yang seharusnya. Menurutnya, para pemain Juventus semestinya memastikan kemenangan lebih awal agar terhindar dari akhir laga yang menegangkan setelah tuan rumah memperkecil ketertinggalan. Pelatih asal Italia itu menilai timnya mundur terlalu dalam sehingga lini belakang mendapat tekanan yang tidak perlu.

"Kami bertahan di sana, tidak bisa keluar, lalu kebobolan. Jika pertandingan berlangsung lima menit lebih lama, kami tidak akan membawa pulang kemenangan. Melihat cara kami memainkan pertandingan, kami seharusnya mencetak gol ketiga. Namun hari ini kami datang ke sini dengan kewibawaan, kekuatan, kualitas, dan juga keberanian. Hasil ini bukan hanya berkat satu orang. Kolo [Muani], jika ia bisa menemukan beberapa opsi lagi, akan mendapat banyak ruang untuk menyakiti mereka. Kami hanya sedikit menurun pada fase akhir pertandingan. Para pemain yang masuk seharusnya bisa lebih merepotkan mereka karena punya kualitas untuk melakukannya. Pemain seperti [Jeremie] Boga dan [Jeff] Ekhator bisa lebih baik dalam memulai kembali serangan. Kami turun terlalu dalam dan bermain sedikit setengah-setengah," ujar Spalletti.

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Pujian untuk kerja keras seluruh tim

Penampilan Teun Koopmeiners melawan mantan klubnya menjadi salah satu topik utama, tetapi Spalletti ingin memastikan seluruh skuad mendapat pengakuan. Ia secara khusus menyoroti kontribusi Jhon Lucumi dan Pierre Kalulu dalam bertahan, sekaligus menekankan pentingnya kemampuan kiper modern dalam rancangan taktiknya saat menghadapi tekanan tinggi.

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"Saya tidak ingin membeda-bedakan karena ada juga yang melakukan pekerjaan yang tidak banyak terlihat, dan melakukannya dengan baik, seperti Lucumi atau Kalulu. Itu semua tanda yang sangat positif. Namun, yang terpenting adalah kami masuk ke wilayah mereka dengan penjagaan satu lawan satu, dan tentu saja itu membawa sedikit risiko," jelasnya. "Berapa kali kita mengatakan bahwa kiper hanya perlu melakukan penyelamatan? Padahal, ia harus bisa bermain dengan kakinya karena itu dapat meredam semua tekanan yang dihadapi."

Kekuatan mental dan ketegasan dalam mengambil keputusan

Pada akhirnya, kemenangan itu dibangun di atas ketangguhan mental yang menurut Spalletti mulai menjadi ciri khas Juventus. Ia menegaskan kembali bahwa kekhawatiran utamanya adalah kurangnya ketegasan saat AZ mencetak gol, bukan rencana taktis tim. Menurutnya, keraguan adalah musuh terbesar di lapangan.

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"Inilah kemenangannya, kami mampu bermain di wilayah mereka. Ada sikap dan mentalitas yang luar biasa. Juve meyakinkan saya ketika mereka menunjukkan sikap yang tepat. Yang membuat saya khawatir adalah cara kami kebobolan, karena kami tidak mengambil keputusan. Tidak mengambil keputusan lebih buruk daripada mengambil keputusan yang salah, karena kami ragu-ragu dan memberi lawan waktu untuk mengatur diri dengan baik. Lalu pada akhirnya, kami membutuhkan beberapa bola yang bisa ditahan di depan karena mereka sangat agresif menekan setelah kehilangan bola. Namun malam ini kami memainkan pertandingan yang sangat indah dan saya senang dengan setiap pemain saya, termasuk mereka yang tetap berada di bangku cadangan," pungkasnya.