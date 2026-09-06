Legenda Manchester United, Paul Ince, mengkritik pengeluaran klub sebesar 155 juta pound sterling untuk 3 pemain di lini tengah selama bursa transfer musim panas, seraya menegaskan bahwa klub sebenarnya sudah memiliki pemain yang mampu mengisi peran sentral di posisi tersebut, tetapi ia perlu menunjukkan keberanian dan keberanian mengambil risiko yang lebih besar.

Manchester United mendatangkan Carlos Baleba seharga 70 juta pound sterling, Andre Santos seharga 50 juta, dan Youri Tielemans seharga 35 juta, sementara Baleba tidak akan bisa tampil bersama tim sebelum Oktober usai jeda internasional.

Ince menilai bahwa klub bisa saja mengalihkan sebagian dari dana tersebut ke posisi lain, alih-alih memperkuat lini tengah dengan cara seperti ini.

Ia mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar Mirror: "Saya tidak mengerti mengapa United merekrut Santos dan Baleba dengan harga semahal itu, sementara mereka sudah memiliki Mainoo."

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Ia menambahkan: "Saya merasa dana tersebut bisa dibelanjakan untuk posisi bek sayap atau mungkin penyerang, untuk bersaing memperebutkan salah satu dari tiga posisi teratas."

Pada saat yang sama, Ince menuntut Kobbie Mainoo untuk menunjukkan pengaruh yang lebih besar, setelah ia menuai pujian luas usai tampil dalam kemenangan 5-2 atas Ipswich Town.

Ia mengatakan: "Dengan segala hormat kepada Ipswich, jika ia datang ke United dan bermain terbuka, saya masih bisa tampil bagus di hadapannya. Sudah semestinya Kobbie melakukan itu setiap pekan."

Ia melanjutkan: "Saya ingin melihat seorang pemain yang mengendalikan pertandingan, bukan seseorang yang mendapatkan bola lalu hanya mengoperkannya ke samping, atau mengirimkannya ke Bruno Fernandes. Saya ingin melihatnya maju membawa bola dan melakukan umpan satu-dua."

Ince menekankan pentingnya Mainoo menjadi lebih berani di depan gawang, dan berkata: "Berapa banyak tembakannya dalam satu pertandingan? Ketika saya masih bermain, saya selalu berusaha menembak 3 atau 4 kali dalam satu pertandingan, dan pada dasarnya ia menjalankan peran yang sama seperti yang saya jalankan."

Ia menambahkan: "Mainoo memiliki lebih dari sekadar mengoper dan menyerahkan tugas kepada Bruno Fernandes serta Matheus Cunha untuk menjalankan peran mereka. Ia bisa memberikan banyak hal, melepaskan lebih banyak tembakan, dan maju membawa bola. Ia memiliki dua kaki yang bagus, dan semua potensi yang dimilikinya itu perlu ia tunjukkan lebih besar lagi."

Ince mengakhiri pesannya untuk Mainoo dengan berkata: "Kamu harus percaya pada sejauh mana kemampuanmu, dan jangan bermain aman. Ia bisa menjadi pemain yang sangat bagus."

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