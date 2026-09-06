Legenda Manchester United, Paul Ince, mengkritik pengeluaran klub sebesar 155 juta poundsterling untuk tiga pemain di lini tengah selama bursa transfer musim panas, seraya menegaskan bahwa klub sebenarnya sudah memiliki pemain yang mampu mengisi peran sentral di posisi tersebut, namun ia perlu menunjukkan lebih banyak keberanian dan keberanian mengambil risiko.

Manchester United mendatangkan Carlos Baleba dengan harga 70 juta poundsterling, Andrei Santos seharga 50 juta, dan Youri Tielemans seharga 35 juta, sementara Baleba tidak akan bisa tampil bersama tim sebelum Oktober usai jeda internasional.

Ince menilai klub sebenarnya bisa mengarahkan sebagian dari dana tersebut ke posisi lain, alih-alih memperkuat lini tengah dengan cara seperti ini.

Ia mengatakan dalam pernyataan kepada surat kabar Mirror: "Saya tidak paham mengapa United merekrut Santos dan Baleba dengan harga semahal itu, sementara mereka sudah punya Mainoo."

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Ia menambahkan: "Saya merasa dana itu bisa dibelanjakan untuk posisi bek atau mungkin penyerang, untuk bersaing memperebutkan salah satu dari tiga posisi teratas."

Pada saat yang sama, Ince meminta Kobbie Mainoo untuk menunjukkan pengaruh yang lebih besar, setelah ia menuai pujian luas usai tampil dalam kemenangan atas Ipswich Town 5-2.

Ia berkata: "Dengan segala hormat kepada Ipswich, jika ia datang ke United dan bermain terbuka, saya masih bisa tampil bagus menghadapinya. Sudah semestinya Kobbie melakukan itu setiap pekan."

Ia melanjutkan: "Saya ingin melihat pemain yang mengendalikan pertandingan, bukan orang yang menerima bola lalu hanya mengumpannya ke samping, atau mengirimnya ke Bruno Fernandes. Saya ingin melihatnya membawa bola maju dan melakukan umpan satu-dua."

Ince menekankan pentingnya Mainoo menjadi lebih berani di depan gawang, dan berkata: "Berapa kali ia melepaskan tembakan dalam satu pertandingan? Ketika saya masih bermain, saya selalu berusaha melepaskan tembakan 3 atau 4 kali dalam satu pertandingan, dan pada dasarnya ia menjalankan peran yang sama seperti yang saya lakukan."

Ia menambahkan: "Mainoo memiliki lebih dari sekadar mengumpan lalu menyerahkan tugasnya kepada Bruno Fernandes dan Matheus Cunha. Ia bisa memberikan banyak hal, melepaskan lebih banyak tembakan, dan membawa bola maju. Ia memiliki dua kaki yang bagus, dan semua potensi yang ia miliki itu perlu ia tunjukkan lebih besar lagi."

Ince menutup pesannya untuk Mainoo dengan berkata: "Kau harus meyakini seberapa besar kemampuanmu, dan jangan mengambil jalan aman. Ia bisa menjadi pemain yang sangat bagus."

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