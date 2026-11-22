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Antony bersitegang dengan suporter Sevilla seusai laga setelah Kike Salas mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu untuk memastikan El Gran Derbi berakhir 1-1. Pernyataan panas Kike Salas dan Lucien Agoume selepas laga menambah drama pada sore yang sengit di Nervion.

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Antony berteriak kepada penonton setelah drama di pengujung derbi

Antony menjadi sorotan selepas peluit akhir ketika Sevilla dan Real Betis bermain imbang 1-1 dalam El Gran Derbi pertama musim ini di Estadio Ramon Sanchez Pizjuan. Antony membawa Real Betis unggul pada awal babak kedua lewat tembakan yang berbelok arah, sebelum pemain jebolan akademi Kike Salas mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu untuk menyelamatkan satu poin bagi Sevilla.

Setelah menjadi sasaran suporter tuan rumah sepanjang pertandingan, Antony berbalik menghadap tribune seusai laga. Dalam video yang diunggah DAZN, ia terdengar berteriak: "Kalian buruk sekali. Kalian benar-benar payah!"

Bartra dan Agoume berselisih soal insiden Kike Salas

Berbicara kepada Teledeporte setelah gol penyama kedudukan, bek Real Betis Marc Bartra mengkritik keputusan wasit. Ia mengklaim gol tersebut "dicetak oleh pemain yang seharusnya diusir" menyusul insiden sebelumnya yang melibatkan Isco. Gelandang Sevilla Lucien Agoume membalas di area wawancara, menurut Diario de Sevilla, dan mengkritik keputusan wasit Sanchez Martinez di Nervion.

"Mengapa Kike Salas diusir? Namun, wasit menyatakan ada pelanggaran terhadap Isco. Biarkan mereka terus mengeluh, kami tidak tertarik dengan itu," kata Agoume. "Saya rasa itu tidak adil bagi kedua tim, tetapi lebih merugikan kami. Ia menyatakan pelanggaran untuk kontak-kontak ringan. Ia memberi saya kartu kuning karena katanya saya membuat gestur, dan karena itulah ia memberi saya kartu kuning dalam derbi setelah 15 menit."

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Drama di pengujung laga menentukan derbi sengit di Sevilla

Sevilla menciptakan sebagian besar peluang di kandang. Sejumlah sundulan dan tembakan mereka melenceng atau diblok, sebelum Gabriel Suazo membentur tiang gawang pada menit ke-83 dan Kike Salas mencetak gol lewat tembakan keras dari jarak jauh pada menit pertama masa tambahan waktu. Berbicara kepada Sevilla FC+, Kike Salas mengungkapkan perasaan campur aduk selepas peluit akhir.

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"Pada akhirnya, gol itu adalah imbalan kecil atas kerja keras tim, terutama pada babak pertama, ketika kami mendominasi mereka dan menciptakan banyak peluang," kata Kike Salas. "Kami tidak bisa pulang dengan puas. Saya pikir sejak awal kami tampil dengan tekad untuk menang, dan itu terlihat jelas, tetapi terkadang bola memang tidak mau masuk. Yang saya ingat adalah kerja keras dan pengorbanan tim, serta para suporter, yang menyemangati kami ketika tenaga kami mulai menipis dan sepanjang pekan ini."

Perhatian beralih ke laga Eropa setelah derbi sengit

Agoume tetap membela penampilan Sevilla meski harus berbagi poin. Ia berkata: "Semua orang melihat bahwa kami mengungguli lawan, menciptakan lebih banyak peluang, dan tampil lebih baik sepanjang sebagian besar pertandingan serta pantas menang."

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Setelah derbi pertama musim ini berakhir imbang, perhatian kini beralih ke pertandingan-pertandingan Eropa mendatang, termasuk lawatan Real Betis ke Bratislava di Liga Champions.