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Gelandang Vitaly Janelt menyumbang gol spektakuler saat Brentford menang 4-0 atas Everton dalam laga Liga Primer pada Senin malam.

Pada menit ke-67, Janelt menerima bola kurang dari 30 meter dari gawang lawan. Ia membawa bola ke depan dan, secara mengejutkan, bisa melepaskan tembakan tanpa banyak gangguan. Pemain timnas Jerman itu memanfaatkan ruang yang tersedia dengan luar biasa. Tembakan keras kaki kiri Janelt dari jarak sekitar 25 meter melesat tepat ke pojok atas gawang. Kiper timnas Inggris Jordan Pickford, yang menjaga gawang Everton, sama sekali tidak punya peluang untuk menepisnya.

Janelt, kapten Brentford, tampil bagus secara keseluruhan sebagai bagian dari duet gelandang bertahan. Ia antara lain juga terlibat dalam proses terciptanya gol pembuka. Seusai pertandingan, gelandang tengah itu memberikan wawancara jenaka kepada Sky Sports.

Ketika menerima penghargaan pemain terbaik pertandingan, Janelt sempat bertanya sambil menyinggung dua gol rekan setimnya, Keane Lewis-Potter: "Meski Keano mencetak dua gol?" Reporter itu membenarkannya lalu bercanda: "Kalian bisa memperdebatkannya di ruang ganti." Janelt tertawa dan hanya berkata: "Saya terima saja."

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Pemain berusia 28 tahun itu pindah dari VfL Bochum ke Inggris pada 2020 dan kini menjadi andalan Brentford. Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp pertama kali memanggil Janelt ke skuad pada September . Pemain kelahiran Hamburg itu masuk dalam skuad besar Klopp yang beranggotakan 44 pemain.

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Vitaly Janelt debut bersama timnas Jerman pada awal Oktober

Dalam kemenangan 2-0 atas Serbia pada awal Oktober, Janelt masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir laga . Itulah penampilan pertamanya dan, sejauh ini, satu-satunya bersama timnas Jerman. Namun, Klopp tidak memasukkannya ke dalam skuad yang jauh lebih kecil untuk pertandingan pada November di Serbia dan melawan Belanda.

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Meski begitu, Janelt tentu bisa membuka peluang untuk kembali dipanggil ke timnas Jerman jika terus tampil konsisten. Ia telah bermain 12 kali untuk Brentford di semua kompetisi musim ini. Gol spektakulernya ke gawang Everton merupakan gol ketiganya. Berkat kemenangan telak atas The Toffees, Brentford naik ke peringkat keenam klasemen Liga Primer, dan ambisi mereka pun besar.

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"Kami harus tampil lebih konsisten, tetapi sebagai klub kami bisa menetapkan target yang tinggi," tegas Janelt. Brentford selanjutnya akan bertandang pada Sabtu ke markas Manchester United yang tengah dilanda krisis berat . Setelah itu, Janelt dan rekan-rekannya akan menghadapi dua tim papan atas, yakni pemuncak klasemen Arsenal (2 Desember) dan Manchester City (5 Desember).