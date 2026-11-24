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Gelandang Vitaly Janelt menyumbang gol spektakuler dalam kemenangan 4-0 Brentford atas Everton di Liga Primer, Senin malam.

Pada menit ke-67, Janelt menerima bola hampir 30 meter dari gawang lawan. Ia membawa bola ke depan dan, secara mengejutkan, bisa melepaskan tembakan tanpa mendapat banyak gangguan. Pemain timnas Jerman itu memanfaatkan ruang yang tersedia dengan luar biasa. Tembakan keras kaki kiri Janelt dari sekitar 25 meter melesat tepat ke sudut atas gawang. Kiper timnas Inggris yang mengawal gawang Everton, Jordan Pickford, sama sekali tak punya peluang untuk menepisnya. "Saya punya sedikit ruang dan tak ada yang benar-benar mendekati saya. Jadi saya berpikir: Tahu tidak? Tembak saja," kata Janelt seusai pertandingan kepada Sky, "dan bola pun masuk ke sudut atas gawang."

Janelt, kapten Brentford, secara keseluruhan tampil bagus sebagai salah satu dari dua gelandang bertahan. Ia antara lain turut berperan dalam terciptanya gol pembuka. Ketika menerima penghargaan pemain terbaik pertandingan, Janelt sempat bertanya, merujuk pada dua gol rekan setimnya, Keane Lewis-Potter: "Meskipun Keano mencetak dua gol?" Sang reporter membenarkannya lalu bercanda: "Kalian bisa memperdebatkannya di ruang ganti." Janelt tertawa dan hanya berkata: "Saya terima saja."

Pemain berusia 28 tahun itu pindah dari VfL Bochum ke Inggris pada 2020 dan kini menjadi pemain andalan Brentford. Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp memanggil Janelt ke timnas untuk pertama kalinya pada September . Pemain kelahiran Hamburg itu termasuk dalam skuad besar Klopp yang berisi 44 pemain.

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Vitaly Janelt menjalani debut bersama timnas Jerman pada awal Oktober

Dalam kemenangan 2-0 atas Serbia pada awal Oktober, Janelt masuk sebagai pemain pengganti menjelang akhir pertandingan dan mencatatkan penampilan pertamanya, yang hingga kini menjadi satu-satunya, bersama timnas. Namun, Klopp tidak memanggilnya ke skuad timnas Jerman yang jumlah pemainnya jauh lebih sedikit untuk pertandingan pada November di Serbia dan melawan Belanda.

Getty Images

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Meski demikian, Janelt tentu bisa membuka peluang untuk kembali dipanggil ke timnas Jerman jika terus tampil konsisten dan bagus. Ia telah bermain 12 kali untuk Brentford di semua kompetisi musim ini, dengan gol spektakulernya ke gawang Everton menjadi gol ketiganya. Berkat kemenangan telak atas Everton, Brentford naik ke peringkat keenam klasemen Liga Primer. Ambisi mereka pun besar.

"Kami masih harus lebih konsisten, tetapi sebagai klub kami bisa menetapkan target tinggi," tegas Janelt. Brentford juga diuntungkan oleh kartu merah yang diterima James Tarkowski pada menit ke-40. "Kami memulai pertandingan dengan sangat baik," kata Janelt. "Bahkan sebelum kartu merah itu, menurut saya kami bermain sangat baik dalam 20, 25 menit pertama. Kami mengendalikan pertandingan dan pantas menang."

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Berikutnya, Brentford akan menjalani laga tandang pada Sabtu melawan Manchester United yang tengah dilanda krisis berat . Setelah itu, dua tim papan atas menanti Janelt dan rekan-rekannya: pemuncak klasemen Arsenal (2 Desember) dan Manchester City (5 Desember).