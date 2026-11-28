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Kontroversi perwasitan kembali menghantui Real Madrid setelah kalah 1-2 dari Deportivo Alavés di Stadion Santiago Bernabéu. Media Madrid menyoroti sebuah insiden kontroversial pada menit-menit awal pertandingan, ketika Jude Bellingham ditarik dengan jelas oleh Pablo Ibáñez di dalam kotak penalti, tetapi wasit César Soto Grado tidak menyatakan adanya pelanggaran dan VAR juga tidak turun tangan untuk meninjau kejadian tersebut.

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Surat kabar Spanyol “Defensa Central” melaporkan bahwa insiden tersebut terjadi pada menit ke-16, saat Bellingham bersiap menyambut umpan silang dari sepak pojok. Ibáñez kemudian memegang kausnya dan menghalanginya melompat untuk menyundul bola, sehingga pemain Real Madrid itu terjatuh. Protes pun muncul karena tidak ada penalti yang diberikan, padahal tarikan tersebut terlihat jelas dan berpengaruh langsung terhadap kemampuan sang pemain untuk memperebutkan bola.

Menurut surat kabar tersebut, insiden itu seharusnya berbuah penalti bagi Real Madrid. Mereka juga menyebut bahwa tidak adanya intervensi dari teknologi asisten wasit video (VAR) menambah tanda tanya atas keputusan itu, terlebih karena kejadian tersebut bukan sekadar kontak biasa di dalam kotak penalti, melainkan tarikan pada kaus Bellingham yang menghalanginya menjangkau bola.

Momen itu terjadi ketika skor masih imbang tanpa gol, sebelum Alavés kemudian berhasil unggul melalui Toni Martínez.

Surat kabar itu juga menyoroti sebuah ironi perwasitan dalam pertandingan tersebut. Gol pertama Alavés tetap disahkan meski Dean Huijsen memprotes adanya pelanggaran dalam serangan yang berujung gol Toni Martínez, karena wasit menilai bek Real Madrid itu tidak mengalami pelanggaran yang mengharuskan permainan dihentikan.

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Pada babak kedua, Soto Grado meninjau VAR untuk memeriksa insiden jatuhnya Bellingham di dalam kotak penalti. Ia lalu membatalkan penalti dan memutuskan memberi kartu kuning kepada sang pemain karena diving, sebelum mengusirnya keluar lapangan akibat kartu kuning kedua.

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”Defensa Central” juga menyoroti rekam jejak Soto Grado dalam memimpin laga-laga Real Madrid di LaLiga. Menurut mereka, ia telah memimpin 23 pertandingan Los Blancos di kompetisi tersebut sejak musim 2019-2020 hingga musim 2025-2026, dengan catatan 14 kemenangan, tujuh hasil imbang, dan dua kekalahan bagi Madrid, serta raihan 49 poin.

Ia juga memimpin satu pertandingan Real Madrid di Copa del Rey dan satu lagi di Piala Super Spanyol, yang keduanya berakhir dengan kemenangan Real Madrid.

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Dari sisi disiplin, para pemain Real Madrid menerima 52 kartu kuning dalam 23 pertandingan tersebut, sementara para pemain lawan menerima 54 kartu. Laga-laga itu juga diwarnai empat kartu merah bagi pemain Madrid dan tiga kartu merah bagi lawan. Adapun untuk penalti, Soto Grado memberikan lima penalti untuk Real Madrid dan empat penalti melawan mereka, menurut angka yang dimuat dalam laporan tersebut. Laporan itu menilai bahwa penalti Bellingham yang tidak diberikan seharusnya menambah jumlah penalti tim menjadi enam.

Surat kabar tersebut tidak hanya membahas laga melawan Alavés, tetapi juga mengingat kembali insiden sebelumnya yang melibatkan Soto Grado dan Real Madrid saat menghadapi Osasuna pada 27 Oktober 2021. Kala itu, pertandingan di Stadion Santiago Bernabéu berakhir imbang tanpa gol, diwarnai protes para pemain Madrid karena waktu tambahan yang diberikan hanya empat menit.

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Surat kabar itu menyebutkan bahwa kamera televisi merekam jawaban sang wasit atas protes para pemain: “Kalian sudah bermain 90 menit penuh, jadi jangan datang kepada saya sekarang untuk mengeluh.” Ia kemudian meminta maaf atas komentarnya tersebut, dalam insiden yang kembali memunculkan perdebatan seputar caranya memimpin laga-laga Real Madrid.