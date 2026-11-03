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Muhammad Zaki
Diterjemahkan oleh

“Kalian benar-benar keliru”: Luis Enrique beri peringatan tegas soal “mustahil” kepada para bintang PSG jelang lawatan ke Villarreal di Liga Champions

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Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique menyampaikan pesan tegas kepada para pemainnya: awal sempurna mereka di Liga Champions tidak akan berarti apa-apa saat menghadapi Villarreal. Meski meraih kemenangan meyakinkan atas Manchester City dan Barcelona, pelatih asal Spanyol itu menilai rasa puas diri sebagai ancaman terbesar bagi ambisi mereka meraih gelar Eropa tiga kali berturut-turut.

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Awal sempurna tak berarti apa-apa

PSG mengawali kiprah terbaru mereka di Eropa dengan sempurna dan kini memuncaki klasemen sementara fase liga. Juara Liga Champions dua kali berturut-turut itu mengalahkan Manchester City dan Barcelona, masing-masing dengan skor meyakinkan 4-2.

Namun, lawatan mereka berikutnya ke Estadio de la Ceramica menghadirkan tantangan tersendiri. Villarreal menunjukkan ancaman serangan mereka dalam laga sebelumnya di kompetisi Eropa, ketika sempat unggul 2-0 atas Liverpool sebelum akhirnya kalah tipis 4-3.

‘Menang akan mustahil’

Luis Enrique menuntut komitmen penuh dalam konferensi pers prapertandingan dan menegaskan bahwa kemenangan besar mereka belakangan ini tidak bisa dijadikan pegangan. Ia memperingatkan skuadnya bahwa berpuas diri pasti akan berujung petaka saat menghadapi wakil Spanyol tersebut.

“Jika kalian berpikir [hasil-hasil sejauh ini] akan membuat kita menang dalam pertandingan besok, kalian sepenuhnya keliru,” tegas pelatih PSG itu. “Menang akan mustahil jika kalian tidak memiliki ambisi, tekad, dan kemampuan untuk berlari sepanjang pertandingan.”

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Ia menambahkan: “Kami akan menghadapi Villarreal yang kuat dan sejauh ini telah menjalani rangkaian pertandingan yang berat. Mereka tim yang sangat bagus, dipimpin oleh pelatih yang sangat bagus. Kami harus menunjukkan sejak menit-menit pertama bahwa kami siap dan punya ambisi untuk menang. Hasil-hasil sebelumnya sama sekali tidak berguna untuk pertandingan ini.”

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03 Nov 2026

PSG

PSG

Belajar dari kesalahan masa lalu

Klub besar Prancis itu bertekad menghindari terulangnya kegagalan mereka sebelumnya di Eropa. Meski kini tampil dominan, pelatih PSG tersebut menegaskan bahwa awal yang kuat tidak menjamin apa-apa.

“Tahun lalu, kami mengawali kompetisi seperti musim ini dan kami tidak finis di delapan besar,” Luis Enrique mengingatkan. “Ini Liga Champions. Besok, sangat penting untuk siap menghadapi setiap skenario. Kami ingin memperbaiki hasil kami di fase liga tahun lalu.”

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Menjelang laga dengan atmosfer yang tidak bersahabat di Spanyol, ia mengatakan: “Kami tidak mempersiapkan pertandingan ini secara berbeda. Ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan. Kami ingin selalu tampil baik, terlepas dari pertandingan atau pemain yang tampil. Besok, kita akan melihatnya, di stadion berbeda yang mencerminkan esensi sepakbola dan menghadapi tim hebat. Akan sulit mengatasi tekanan mereka. Ini akan menjadi ujian, dan saya menyukainya. Kami harus memperhatikan segala hal.”

Pelatih Villarreal, Inigo Perez, memandang laga ini sebagai tolok ukur utama bagi timnya, yang saat ini berada di posisi kedelapan La Liga. “Pertandingan besok cukup penting karena kedudukan lawan kami,” kata Perez. “Adakah kesempatan yang lebih baik, atau tim yang lebih baik di kompetisi ini dalam dua tahun terakhir, untuk menegaskan kembali keyakinan yang telah kami bangun?”

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Masalah cedera PSG kian bertambah

PSG harus menjalani ujian penting di Spanyol ini dengan skuad yang kehilangan banyak pemain. Para pemain kunci Ousmane Dembele, Marquinhos, dan Nuno Mendes masih harus absen dalam lawatan tersebut.

Selain itu, mereka akan kehilangan seorang pemain di lini serang untuk waktu yang lama. Khvicha Kvaratskhelia diperkirakan membutuhkan masa pemulihan panjang setelah menjalani operasi lutut, menyusul cedera ligamen anterior (ACL) yang dialaminya saat kemenangan baru-baru ini atas Barcelona. Masalah kebugaran yang terus bertambah ini akan memaksa Luis Enrique menguji kedalaman skuadnya saat mereka berupaya mempertahankan rentetan kemenangan.

Meliput sepakbola sejak pertengahan 2021, Zaki memulai kariernya di GOAL Indonesia dengan fokus pada liputan kompetisi Eropa. Dari sana, perjalanannya mengalir ke berbagai lapis ruang redaksi: dari menulis berita harian dengan ritme cepat, menyusun analisis taktik yang rinci, hingga merangkai feature panjang tentang kisah-kisah para legenda, mereka yang mulai dilupakan sepakbola, hingga permata-permata tersembunyi yang sudah menanti untuk ditemukan dunia. Empat tahun lebih berkecimpung membuatnya terbiasa membaca detail kecil di balik sebuah pertandingan, lalu mengubahnya menjadi cerita yang bisa dinikmati pembaca.

Kecintaannya pada sepakbola berakar dari Chelsea, tepatnya ketika ia terpesona oleh sosok Gianfranco Zola—bukan hanya karena magis di kakinya, tapi juga karena nama sang legenda yang menurutnya begitu renyah di telinga. Beberapa tahun kemudian, Piala Dunia 2002 memperkenalkannya pada Oliver Kahn, penjaga gawang yang menjadi jatuh cinta kedua Zaki pada sepakbola, sekalipun Jerman pulang dengan tangan kosong kala itu.

Momen paling membekas bagi Zaki terjadi jauh lebih dekat di mata: berdiri di tribun selatan Maguwoharjo, menjadi saksi ketika PSS Sleman mengangkat trofi Divisi Utama 2013. Euforia kemenangan itu berubah getir karena dualisme membuat Si Elang Jawa gagal promosi.

Bidang keahlian Zaki di GOAL Indonesia di antaranya:

  • Analisis taktik sepakbola Eropa, termasuk Premier League dan Liga Champions
  • Pandit GOAL Indonesia untuk Chelsea FC
  • Liputan berita transfer pemain & dinamika regulasi keuangan klub
  • Editorial sepakbola internasional: biografi pemain, kisah legenda, hingga talenta muda tersembunyi
  • Penilaian rating & performa pemain dengan pendekatan analitik sekaligus naratif

XI Sepanjang Masa Zaki (4-2-3-1)

Oliver Kahn; Cafu, John Terry, Franz Beckenbauer, Paolo Maldini; Xavi Hernandez, Claude Makelele; Lionel Messi, Eric Cantona, Eden Hazard; Marco van Basten.