“Kalian belum melihat versi terbaik saya”: Bradley Barcola secara terbuka mengakui awal kiprahnya yang lambat di Liverpool

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Bradley Barcola mengakui bahwa suporter Liverpool belum melihat penampilan terbaiknya sejak kepindahannya dengan biaya besar dari Paris Saint-Germain pada musim panas. Penyerang asal Prancis itu kesulitan tampil konsisten sejak tiba di Anfield. Ketiga golnya tercipta dalam satu pertandingan, tetapi ia menegaskan bahwa situasinya terus membaik seiring rekan-rekan setim barunya belajar memaksimalkan kelebihannya.

Iklan

Barcola mengakui belum tampil maksimal untuk Liverpool

Barcola bergabung dengan Liverpool dari juara bertahan Liga Champions, PSG, dengan nilai transfer £123 juta dalam kesepakatan yang dianggap banyak pihak sebagai keberhasilan besar. Namun, sejauh ini ia kesulitan tampil mengesankan secara konsisten. Ketiga golnya untuk klub tercipta dalam kemenangan tandang 6-3 atas LASK.

Berbicara kepada Liverpool Echo, Barcola mengakui bahwa ia masih beradaptasi di Inggris. "Tidak, saya rasa saya belum tampil maksimal," katanya. "Kalian belum melihat versi terbaik saya. Selain itu, saya dan rekan-rekan setim sedang berusaha agar mereka bisa memaksimalkan kelebihan saya."

Barcola yakin kerja sama dengan rekan-rekan setim akan semakin padu

Pemain berusia 24 tahun itu yakin performa terbaiknya akan datang setelah ia dan rekan-rekan barunya benar-benar saling memahami. Ia menegaskan bahwa tanda-tanda kemajuan sudah terlihat dalam bulan-bulan pertamanya di Liga Primer.

"Jadi, ya, saya rasa begitu kami benar-benar membangun pemahaman itu, semuanya akan jauh lebih baik," lanjut Barcola. "Dan saya rasa semuanya terus membaik. Orang-orang mulai jauh lebih memahami gaya bermain saya. Saya rasa semuanya berjalan jauh lebih baik."

Iklan Iklan

Barcola menjelaskan mengapa saat itu tepat untuk meninggalkan PSG

Barcola mengambil keputusan besar untuk meninggalkan PSG demi menjadi pemain inti reguler di Liverpool. Ia pun berbicara tentang pilihannya mencari tantangan baru. "Bagi saya, itu saat yang tepat untuk meninggalkan PSG," tambahnya. "Saya melewati begitu banyak tahun yang luar biasa di sana dan meraih sangat banyak trofi. Namun, sudah waktunya. Keputusan itu cukup sulit karena di sana kami benar-benar seperti keluarga. Kami telah membangun sesuatu yang sangat istimewa bersama.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya CRY Premier League 09.00 LIV Tonton

"Selain itu, sangat sulit untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekan setim saya. Namun, pada akhirnya, begitulah sepakbola. Sejak kecil, saya selalu punya ambisi bermain di Liga Primer. Ketika klub seperti Liverpool menghubungi saya, itu hal yang luar biasa. Saya tidak ragu dan saya tahu saya harus datang ke sini. Saya senang berada di sini, dan saya berharap semuanya berjalan baik untuk PSG."

Apa selanjutnya bagi Barcola di Liverpool?

Liverpool membutuhkan kontribusi yang jauh lebih besar dari Barcola untuk membenarkan nilai transfernya sebesar £123 juta, baik dari segi gol dan assist maupun pengaruhnya secara keseluruhan. Sejauh ini, ia tampak enggan menggiring bola melewati pemain bertahan dan memanfaatkan kecepatannya yang luar biasa, sesuatu yang mengindikasikan kurangnya kepercayaan diri.

Iklan

Barcola juga belum bisa bekerja sama dengan mulus bersama rekan-rekan setimnya. Liverpool berharap pemahaman yang ia bicarakan segera terbangun.