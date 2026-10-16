Salem Al-Dawsari, kapten Al Hilal, dan Firas Al-Buraikan, striker Al Ahli, kembali menegaskan dominasi sepakbola Arab Saudi atas penghargaan terbaik di benua Asia, setelah 21 tahun.

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) mengumumkan pada hari Jumat ini pencalonan tiga pemain dalam daftar akhir penghargaan Pemain Terbaik Asia 2026, yaitu Al-Dawsari dan Al-Buraikan, ditambah kiper Iran Alireza Beiranvand.

Menurut surat kabar Arab Saudi "Arriyadiyah", ini adalah kali ketiga dua pemain Arab Saudi masuk nominasi penghargaan Pemain Terbaik Asia, setelah tahun 1996 dan 2005.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa striker Yousef Al-Thunayan dan kiper Mohammed Al-Deayea masuk nominasi penghargaan Pemain Terbaik Asia pada 1996, bersama dua pemain Iran Khodadad Azizi dan Ali Daei, serta pemain Korea Selatan Ko Jeong-won.

Meski ada pemain Arab Saudi yang masuk nominasi, pemain Iran Khodadad Azizi berhasil meraih penghargaan tersebut setelah membawa timnas negaranya lolos ke semifinal Piala Asia 1996, turnamen yang dijuarai Arab Saudi.

Sementara kali kedua terjadi pada 2005, ketika dua pemain Arab Saudi, Sami Al-Jaber, legenda Al Hilal, dan Hamad Al-Montashari, bintang Al Ittihad, masuk nominasi penghargaan Pemain Terbaik Asia, bersama pemain Uzbekistan Maksim Shatskikh.

Namun nama Sami Al-Jaber dihapus dari daftar akhir 24 jam sebelum acara penutupan, karena ia tidak dapat menghadiri acara tersebut, sehingga Hamad Al-Montashari berhasil meraih penghargaan itu.

Perlu diingat bahwa acara penghargaan terbaik Asia edisi kali ini akan digelar pada 19 November mendatang, di ibu kota Thailand, Bangkok.