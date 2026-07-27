Dalam upayanya mencari klub baru, Raphael Guerreiro kali ini, untuk pengecualian, tidak bisa mengandalkan pelatih favoritnya: Thomas Tuchel kini melatih tim nasional Inggris. Sebenarnya, Tuchel bahkan membutuhkan tambahan kekuatan di sektor bek sayap, tetapi Guerreiro adalah pemain Portugal.

Dua transfer terakhir Guerreiro diatur secara signifikan oleh Tuchel. Pada 2016, pemain serbabisa itu pindah dari FC Lorient ke Borussia Dortmund asuhan Tuchel dengan biaya 12 juta euro, lalu pada 2023 ia mengikuti Tuchel ke Bayern Munchen dengan status bebas transfer. Di sela-sela itu, Tuchel bahkan sempat ingin memboyong Guerreiro ke Paris Saint-Germain, tetapi transfer itu gagal. Lalu bagaimana sekarang?

Pada Maret, Bayern Munchen sudah mengumumkan bahwa kontrak pemain 32 tahun itu, yang habis pada akhir Juni, tidak akan diperpanjang. "Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Rapha atas waktu yang telah kami jalani bersama," kata direktur olahraga Max Eberl saat itu. "Rapha selalu bisa diandalkan di lapangan, selain itu karakter seperti dirinya memperkaya ruang ganti mana pun."

Apakah Raphael Guerreiro akan menuju AC Milan?

Setelah itu, rumor tentang pensiun dini pun beredar. Pada Juni, Guerreiro disebut-sebut sebagai kemungkinan pengganti Alejandro Grimaldo di Bayer Leverkusen. Belakangan, Benfica Lisbon dikabarkan tertarik. Namun, rumor-rumor itu juga tidak menguat, dan menurut kabar yang beredar, pelatih Marco Silva tidak membutuhkan Guerreiro.

Jejak terbaru mengarah ke Italia: pekan lalu, Tuttosport dan Gazzetta dello Sport memberitakan kemungkinan kepindahan ke AC Milan. Menurut laporan itu, Guerreiro adalah kandidat untuk menjadi penerus Pervis Estupinan, jika Estupinan sesuai perkiraan pindah ke Aston Villa.

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Leon Goretzka juga sedang mencari klub baru

Pada dasarnya, Guerreiro tampaknya bisa menjadi tambahan berharga bagi hampir setiap skuad. Ia fleksibel dan bisa dimainkan di lini tengah maupun di sektor bek sayap. Selama tiga tahun di Bayern Munchen, ia memang jarang menjadi bagian dari starting XI, tetapi ia tidak pernah mengeluhkan hal itu secara terbuka dan biasanya tampil solid setiap kali dimainkan. Pada musim lalu, Guerreiro mencatatkan enam gol dan tiga assist dalam 29 penampilan. Namun, yang menjadi masalah adalah kerentanannya terhadap cedera otot.

Guerreiro, omong-omong, bukan satu-satunya pemain Bayern yang pergi dengan status bebas transfer dan belum menemukan klub baru. Leon Goretzka juga masih mencari, dan ia juga dikaitkan dengan berbagai klub di Italia.