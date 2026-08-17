Santos meraih kemenangan berharga atas tuan rumah Vasco da Gama (3-0), pada pekan ke-23 Liga Brasil, setelah tim membalikkan keadaan dalam 20 menit terakhir, sehingga keluar dari zona degradasi dan memberikan sang kapten, Neymar, sebuah malam yang istimewa.

Menurut surat kabar Spanyol "Marca", Neymar bermain penuh sepanjang pertandingan dan tampil dalam kondisi kuat meski mengalami sejumlah masalah fisik belakangan ini, serta terlibat dalam dua dari tiga gol Santos, memimpin timnya menuju kemenangan yang sangat penting dalam perjuangan mereka lolos dari zona berbahaya.

Santos harus menunggu hingga menit ke-68 untuk membuka keunggulan melalui Gabriel Barbosa "Gabigol", sebelum Willian Arao menambah gol kedua pada menit ke-77, lalu Luan Peres menyempurnakan hat-trick tim setelah 4 menit, memanfaatkan bola muntah dari tendangan keras Neymar yang gagal diamankan kiper Vasco, Leo Jardim.

Neymar hadir dalam proses gol kedua setelah mengirimkan umpan silang yang gagal dihalau Jardim, hingga bola sampai ke Willian Arao yang menceploskannya ke gawang, sebelum bintang Brasil itu mengeksekusi tendangan bebas keras pada menit ke-81, yang diantisipasi kiper secara buruk, sehingga bola jatuh ke Luan Peres yang menyarangkannya ke gawang.

Sebaliknya, Vasco da Gama menjalani malam yang bencana di Stadion Sao Januario, setelah benar-benar runtuh pada menit-menit akhir, di tengah teriakan cemoohan para pendukungnya terhadap kiper Leo Jardim seusai pertandingan.

Santos menambah poin mereka menjadi 25 poin dari 23 pertandingan, sehingga untuk sementara keluar dari zona degradasi, sembari menunggu hasil sisa pertandingan pekan ini, sementara tim melanjutkan periode positif dari segi permainan, setelah mencapai perempat final Piala Brasil dan meraih kemenangan atas Macara asal Ekuador pada leg pertama babak 16 besar turnamen Copa Sudamericana.

Malam Neymar juga tak lepas dari sebuah kejadian yang istimewa, setelah ia menjadi korban menonjol pertama dari penerapan salah satu aturan baru untuk mencegah pemborosan waktu di Liga Brasil, yang mulai diberlakukan untuk pertama kalinya selama pertandingan-pertandingan pekan ini.

Kiper Santos, Gabriel Brazao, menerima perawatan di dalam lapangan, dan wasit menilai kejadian tersebut termasuk dalam metode membuang-buang waktu, sehingga memutuskan untuk menghukum Neymar, dalam kapasitasnya sebagai kapten tim, dengan keluar dari lapangan selama satu menit sebelum diizinkan kembali ke pertandingan.

Aturan baru itu menyatakan bahwa apabila permainan terhenti akibat cedera kiper, pelatih harus menunjuk seorang pemain untuk meninggalkan lapangan, dengan tetap berada di luar lapangan minimal satu menit setelah permainan dilanjutkan.

Dan jika pelatih tidak menunjuk seorang pemain dalam waktu 10 detik sejak tim medis diizinkan masuk, maka kapten tim secara otomatis meninggalkan lapangan.

Aturan tersebut mencakup sejumlah pengecualian tertentu, di antaranya cedera kiper akibat pelanggaran yang mengharuskan tendangan bebas dan penanganan langsung, atau terjadinya benturan antara kiper dengan salah satu pemain di lapangan yang mengharuskan perawatan bagi keduanya, selain kasus kiper yang mengalami pendarahan.