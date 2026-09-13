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Rian Rosendaal

Diterjemahkan oleh

"Kalau Weghorst melakukan apa yang dilakukan Tolu, seluruh Belanda pasti akan mempermasalahkannya"

W. Weghorst
T. Arokodare
Ajax
FC Twente

Daan Rots membela Wout Weghorst pada Minggu dalam Goedemorgen Eredivisie. Menurut winger FC Twente itu, striker jangkung tersebut terlalu sering diperlakukan keras secara tidak masuk akal oleh media.

"Wout benar-benar Wout. Seluruh Belanda bisa melihat itu," buka Rots dalam program pagi ESPN. "Semua orang punya prasangka terhadapnya. Tentu saja, sedikit memprovokasi lawan memang selalu ada. Saya pikir Wout terpacu oleh hal itu. Saya pikir dia cukup menikmatinya."

Rots langsung memberi contoh yang pas. "Lawan FC Groningen, seluruh stadion fokus kepadanya. Tapi dia tetap mencetak satu gol lagi. Wout sedang dalam performa bagus belakangan ini dan penting bagi kami." Weghorst juga mencetak gol pada Sabtu melawan ADO Den Haag, yang dikalahkan 2-0.

"Saya tahu tidak semua orang setuju dengan cara Wout menampilkan dirinya, tetapi menurut saya semua orang benar-benar terlalu membesar-besarkan hal itu," ujar penyerang Twente itu, yang menarik perbandingan dengan Tolu Arokodare, yang pekan lalu sedang berdoa di titik tengah lapangan sebelum laga besar melawan PSV.

"Tolu juga berdiri di titik tengah. Dan itu semua cukup diterima menurut pandangan saya. Kalau Wout yang melakukan itu, seluruh Belanda pasti akan mengecamnya. Kadang saya berpikir: biarkan saja, jangan terlalu sibuk memikirkan orang lain", kata Rots membela rekan sesama penyerangnya itu.

Eredivisie
Ajax crest
Ajax
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Willem II
WII
Eredivisie
FC Twente crest
FC Twente
TWE
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PSV
PSV

"Selalu saja ada sesuatu dengan Wout. Dan kalau dia juga mencetak gol untuk kami, maka kami yang paling senang. Dan dia sendiri juga. Itu luar biasa, bukan?" kata Rots.

Weghorst pada Sabtu mencetak gol untuk pertama kalinya bagi Twente di De Grolsch Veste. "Sebenarnya saya tidak mungkin gagal mencetaknya," ujar striker tajam itu selepas laga kepada ESPN.

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