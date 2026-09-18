Sebuah laporan dari harian olahraga Prancis L'Equipe mengungkap bahwa Olise merasa para lawannya pada musim ini terkadang bertahan terlalu agresif terhadap dirinya dan para wasit tidak bertindak cukup tegas untuk menindak hal itu.

Laporan tersebut diperkuat dengan adegan dari hasil imbang 0-0 melawan FC Schalke 04. Seperti yang tertangkap kamera televisi, pemain Prancis itu terlibat adu argumen dengan wasit Robert Schröder setelah duel dengan tiga pemain Königsblauen sekaligus. Olise mengeluh sedemikian keras hingga Harry Kane pun turun tangan dan menyeret rekan setimnya itu menjauh untuk mencegah kemungkinan kartu kuning karena protes.

Dalam adu mulut singkat itu, Olise disebut meminta Schröder untuk melakukan sesuatu terhadap gaya bermain keras Schalke. "Anda harus lebih tegas, kalau tidak pada akhirnya saya bisa dimassak. Anda tidak bisa hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa pun terhadap perilaku para bek Anda. Anda tidak bisa membiarkan semuanya berlalu begitu saja - itu tidak bisa," kata pemain 24 tahun itu. Menurut L'Equipe, belakangan ini Olise sudah beberapa kali merasa ditinggalkan oleh para pengadil lapangan dan karena itu bukan hanya di Schalke ia mencari komunikasi langsung.

Reaksi tidak biasa: Mengapa Michael Olise dijuluki "Mr. Nonchalant"?

Reaksi seperti itu jelas tidak biasa bagi Olise. Pemain ofensif yang sangat berbakat itu tampil sangat tertutup di luar lapangan, yang membuatnya mendapat julukan "Mr. Nonchalant". Sebuah istilah yang menggambarkan sosok pria yang sangat santai dan pada saat yang sama kerap sepenuhnya tanpa emosi.

Olise terutama menegaskan reputasinya itu saat wawancara. Seperti yang baru-baru ini juga terjadi setelah kemenangan 5-0 atas Bodö/Glimt di Liga Champions, saat ia membuat reporter DAZN Jochen Strutzky nyaris putus asa. Olise menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat singkat dan tanpa isi.

Reaksi terhadap wawancara malas-malasan itu kemudian beragam, tetapi sebagian besar Olise mendapat dukungan untuk penampilannya yang kembali minim kata-kata. Pelatih kepala Vincent Kompany dan anggota dewan olahraga Max Eberl bahkan membelanya setelah itu.

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Bagaimana reaksi Eberl dan Kompany terhadap wawancara malas-malasan Olise?

"Michael Olise adalah sosok yang ingin bermain sepak bola. Dan hal-hal di luar itu cenderung tidak terlalu ia pedulikan. "Itu sudah kami lihat saat presentasinya dua tahun lalu. Tidak semua orang itu sama," kata Eberl. Meski begitu, ia juga menegaskan: "Kalau kita melihat media sosial, dia dirayakan. Karena orang-orang hanya bilang: Ini pesepakbola, dia harus bermain sepak bola, dia harus menikmati itu. Dan anak-anak lebih mengidentifikasi diri dengan itu daripada mungkin kita. Bagi kami yang terpenting adalah dia menunjukkan apa yang bisa dia lakukan di lapangan. Dan dia melakukannya dengan brilian."

Sementara itu, Kompany menyoroti: "Bolehkah saya mengajukan pertanyaan kepada jurnalis yang mengajukan pertanyaan itu? Apakah Anda tidak puas bahwa ini sekarang menjadi viral? Kalau dia menjawab semua pertanyaan seperti saya, tidak ada yang akan viral." Ia juga menekankan bahwa Olise selalu bersikap profesional di luar lapangan: "Sponsor hanya ingin orang membicarakannya. Dan ketika Michael ada di sana, maka sponsor dibicarakan. Di sini kita harus jujur: cara Michael tidak memberi nilai buruk bagi sponsor mana pun dan bagi jurnalis mana pun. Sama sekali tidak. Dan semua orang menikmatinya. Kita jangan terlalu mencampuradukkan."

Pada Jumat, Union Berlin menanti Olise dan Bayern, sebelum jeda internasional panjang dimulai. Wasit untuk laga itu adalah Benjamin Brand.