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Gelandang Lazio Davide Frattesi menghentikan sejenak wawancara televisi seusai kemenangan 2-1 di kandang Torino dalam laga Serie A pada Sabtu untuk memperbarui meme 'Safety Dog' yang viral di Instagram. Dengan Lazio memuncaki klasemen berbekal 35 poin dari 13 pertandingan, Frattesi berseloroh bahwa kotak pesannya akan dibanjiri pesan dari pendukung jika ia menunda hitung mundur itu.

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Frattesi hentikan sejenak wawancara TV langsung untuk perbarui meme viral

Gelandang Lazio Davide Frattesi menunda wawancara seusai pertandingan dengan DAZN Italia setelah kemenangan 2-1 di kandang Torino dalam laga Serie A pada Sabtu agar ia bisa memperbarui lelucon yang terus ia bagikan dengan para pendukung di media sosial saat siaran langsung.

Sebelum menjawab pertanyaan di area media Stadio Olimpico Grande Torino, pemain timnas Italia itu mengetik di ponselnya lalu memperlihatkan layarnya kepada kamera televisi untuk memastikan bahwa ia telah mengunggah edisi terbaru meme 'Safety Dog' miliknya ke Instagram Stories.

"Saya harus melakukannya, kalau tidak mereka semua akan mengirim pesan kepada saya!"

Meme itu menampilkan seekor anjing yang tenang menunggu dengan sabar saat yang tepat, disandingkan dengan Frattesi yang menirukan ekspresi tenang yang sama persis ketika Lazio menghitung mundur poin yang dibutuhkan untuk mencapai ambang 40 poin yang secara tradisional dianggap cukup untuk bertahan di Serie A.

"Saya harus melakukannya, kalau tidak mereka semua akan mengirim pesan kepada saya!" kata Frattesi sambil tertawa. "Kami benar-benar tidak menyangka sudah berada di angka -5 pada November. Musim ini melampaui ekspektasi paling optimistis sekalipun, terutama jika mengingat pertandingan melawan Mantova. Kami bangkit dan kemenangan-kemenangan ini memberi kami semangat lebih besar, jadi kami tidak ingin berhenti sekarang."

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Dari kejutan di Coppa Italia pada Agustus hingga puncak Serie A

Frattesi pertama kali mengunggah meme itu pada angka '-21' setelah Lazio menang 3-0 di kandang Juventus. Kemenangan pada Sabtu memangkas hitung mundur itu menjadi '-5' setelah 11 kemenangan dan dua hasil imbang dari 13 pertandingan liga.

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Hitungan poin untuk bertahan di liga yang bernada jenaka itu memiliki makna tersendiri di Roma setelah kekalahan mengecewakan pada putaran pertama Coppa Italia dari tim Serie B Mantova pada Agustus awalnya membuat para pendukung khawatir Lazio akan berjuang menghindari degradasi, bukan bersaing memperebutkan gelar.

Dua pemain Denmark bawa Lazio kembali menang

Di Stadio Olimpico Grande Torino, kiper Christos Mandas melakukan sejumlah penyelamatan penting sebelum Lazio mencetak dua gol menjelang turun minum melalui sundulan Oliver Provstgaard dari sepak pojok dan penyelesaian Gustav Isaksen.

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Che Adams membalas satu gol untuk Torino lewat sundulan dari situasi bola mati sehingga akhir pertandingan berlangsung menegangkan. Namun, Lazio bertahan kukuh untuk tetap berada di puncak klasemen menjelang laga melawan Atalanta akhir pekan depan.