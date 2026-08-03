"Sebelumnya mereka semua mengatakan hal yang sama kepada saya: Rekornya ada di 72 poin, dan tidak akan ada yang memecahkannya dalam waktu dekat," tulis Thomas Müller dalam newsletter email-nya: "Saya berpikir: Kalau begitu, rekor itu sekarang harus disingkirkan."





Pada akhirnya, penyerang berusia 36 tahun milik Vancouver Whitecaps itu mengenai sepuluh dari sebelas target, mengumpulkan 79 poin dan dengan demikian memecahkan rekor tersebut dengan mudah. "Lima poin lagi menuju angka maksimum. Saya hampir malah senang soal itu. Kalau tidak, mereka harus memikirkan tantangan baru. Kalau jumlah poin maksimal hanya bisa disamai, itu tidak lagi terlalu menarik."

Shooting Challenge merupakan bagian dari MLS All-Star Skills Challenge dan secara tradisional digelar pada malam sebelum MLS All-Star Game. Dalam tantangan ini, para pemain MLS terpilih harus mengenai sebanyak mungkin papan target di dalam dan di sekitar gawang dalam waktu tertentu.

Vancouver Whitecaps menjalani awal yang buruk usai jeda Piala Dunia

Rekor terbaik sebelumnya dipegang oleh pemain Brasil Evander dari FC Cincinnati, yang dibukukan tahun lalu. Setelah penampilan gemilang Mülle, pemegang rekor sebelumnya yang juga hadir itu juga mendapat kesempatan tampil di luar kompetisi - dan benar-benar juga mencatat 79 poin.

Di NBA, Skills Challenges adalah konsep yang sudah teruji. "Banyak yang mengenal format ini dari basket, terutama dari Dunk Contest. Sorotan yang keren dan di sepakbola rasanya setidaknya sama menyenangkannya. Terutama saat Anda menang," tulis Müller. "Yang paling saya sukai dari format ini: suasananya santai, dan kita bisa melihat para pemain dari sisi yang berbeda. Kepribadian mereka terlihat dengan baik di sana."

Di MLS, performa Whitecaps sejak jeda Piala Dunia berjalan naik turun, dari tiga pertandingan pertama pemuncak klasemen Wilayah Barat itu hanya meraih dua poin. Müller mencetak gol penyeimbang lewat penalti saat bermain imbang 1-1 melawan Los Angeles FC pada Minggu dini hari.



