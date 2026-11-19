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Barcelona ingin memperkuat lini belakang pada musim dingin. Salah satu kandidatnya berasal dari Borussia Dortmund.

Bek BVB sekaligus pemain timnas Jerman, Nico Schlotterbeck (26), dikaitkan dengan kepindahan ke juara Spanyol, FC Barcelona.

Mundo Deportivo menulis bahwa bek tersebut merupakan salah satu dari tiga kandidat Barca untuk memperkuat posisi bek tengah. Selain Schlotterbeck, para petinggi Blaugrana juga mengincar pemain Italia Alessandro Bastoni (27, Inter Milan) dan juara dunia asal Argentina Lisandro Martinez (28, Manchester United).

Ketiganya sesuai dengan profil yang dicari Barcelona. Direktur olahraga Deco mencari pemain berkaki kiri untuk posisi bek tengah yang dapat memberi stabilitas tambahan bagi tim asuhan pelatih kepala Hansi Flick mulai Januari.

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Sampai kapan kontrak Nico Schlotterbeck di BVB?

Schlotterbeck dahulu melakoni debutnya bersama timnas Jerman di bawah Flick. Mantan pemain Freiburg itu juga sempat dikaitkan dengan Barcelona pada musim lalu. Setelah bernegosiasi selama berminggu-minggu dengan klubnya saat ini, bek andalan itu akhirnya memperpanjang kontraknya di Borussia Dortmund hingga 2031 . Namun, kontraknya disebut memuat klausul pelepasan dengan nilai tetap antara 50 juta dan 60 juta euro yang berlaku bagi sejumlah klub papan atas. Belum diketahui apakah Barca termasuk di antaranya.

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Deco baru-baru ini menanggapi kabar ketertarikan pada Schlotterbeck. Dalam podcast 'Tot Costa' milik Catalunya Radio, mantan pemain itu berkata: "Lebih baik tidak berkomentar tentang dia. Kalau tidak, harganya mungkin naik."

Schlotterbeck pindah ke BVB pada 2022 setelah lima tahun di Freiburg. Saat itu, Dortmund membayar biaya transfer 20 juta euro untuknya. Setelah pulih dari cedera pergelangan kaki parah yang dialaminya di Piala Dunia, kini ia kembali bugar dan tampil baik. Musim ini, Schlotterbeck telah tampil dalam sepuluh pertandingan resmi dan mencetak satu gol. Ia juga baru-baru ini dimainkan oleh pelatih timnas Jerman yang baru, Jürgen Klopp. Dalam kemenangan 5-0 atas Belanda di Nations League, Schlotterbeck bermain penuh dan menyumbang satu gol sundulan dalam kemenangan telak tersebut .

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Sementara itu, Bastoni santer dikaitkan dengan kepindahan ke Barca pada musim semi . Namun, Inter disebut meminta biaya transfer tinggi, yang kabarnya mencapai 70 juta euro. Pada akhirnya, Bastoni tetap di Milan, tempat kontraknya masih berlaku hingga 2028. Martinez kemungkinan bisa didapat dengan harga jauh lebih murah. Kontraknya di Manchester berakhir pada musim panas. Beberapa pekan lalu, ia juga menjadi sorotan setelah melontarkan kecaman terhadap direktur olahraga United, Jason Wilcox . Setelah itu, ia meminta maaf secara terbuka dan dijatuhi denda. Ia dinilai kecil kemungkinan masih bermain untuk klub tersukses di Inggris yang sedang mengalami krisis itu pada musim depan.

Juara dunia Pau Cubarsi (19) menjadi pilihan utama di posisi bek tengah Barcelona. Untuk mendampinginya, Flick memilih antara Eric Garcia (25), Gerard Martin (24), dan Andreas Christensen (30). Secara teori, Jules Kounde (28) juga bisa bermain di posisi tersebut. Meski lini serang pemuncak klasemen LaLiga itu kembali tampil produktif musim ini, pertahanan mereka dianggap sebagai titik lemah: Dalam 16 pertandingan resmi, tim Catalan tersebut telah mencetak 62 gol, tetapi juga kebobolan 19 gol.