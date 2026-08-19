Ketika Joy-Lance Mickels memutuskan pindah ke Azerbaijan pada musim panas 2021, keputusan itu memicu skeptisisme besar di sekelilingnya. "Banyak teman saya mengatakan kepada saya: jika saya pindah ke Azerbaijan, saya bisa langsung mengakhiri karier saya, karena langkah itu pada dasarnya sama dengan akhir karier," kenang Mickels sekitar satu setengah tahun kemudian dalam wawancara dengan Transfermarkt.

Masa depan di liga Azerbaijan jelas bukan sesuatu yang dulu ia harapkan. Bagaimanapun, pemain ofensif itu sempat mencuri perhatian di tim muda Borussia Monchengladbach, menjadi salah satu pencetak gol terbaik secara nasional di level U19 Jerman dan memimpikan karier di Bundesliga. Itu memang tidak terwujud (sejauh ini), tetapi mimpi lain, yakni bermain di Liga Champions, mungkin segera bisa diwujudkan Mickels lewat jalan panjang yang berliku.

Bertentangan dengan komentar sinis teman-temannya, Mickels pergi ke Azerbaijan pada 2021 dan menandatangani kontrak dengan Sabah FK, klub yang baru didirikan beberapa tahun sebelumnya. "Entah kenapa saya merasa tawaran itu menarik, menantang, dan eksotis sekaligus. Pada akhirnya saya berpikir: saya hanya punya waktu singkat sebagai pesepakbola profesional. Kenapa saya tidak mencobanya? Apalagi dalam kondisi tertentu kita bisa tampil di Europa Conference League," ujarnya pada akhir 2022, saat ambisi internasionalnya masih jauh lebih sederhana.

Akankah Joy-Lance Mickels segera bermain di Liga Champions bersama Sabah FK?

Alih-alih Conference League, kini bahkan Liga Champions sudah sangat dekat, pada Rabu malam (21.00) Mickels dkk. akan menjalani leg pertama play-off di markas Hapoel Beer Sheva. Antara juara Israel itu atau Sabah, salah satu dari dua klub tersebut akan menjalani debutnya di kompetisi terelite Eropa musim depan. Dan kedekatan dengan duel melawan FC Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, atau Arsenal tak lepas dari kontribusi besar Mickels.

Pada awal Juli, Sabah sudah harus memulai langkahnya dari putaran pertama kualifikasi Liga Champions, dan saat menang tandang 2-1 pada leg kedua melawan juara beruntun Wales, The New Saints, Mickels mencetak gol pembuka yang penting. Di putaran kedua, pemain kelahiran Siegburg itu kembali mencetak gol saat menang 2-0 pada leg kedua di markas KuPs di Finlandia, sebelum tantangan terberat sejauh ini menanti di putaran ketiga: Sabah kalah 1-2 pada leg pertama di kandang juara Denmark, Aarhus GF, tetapi membalikkan duel itu dengan kemenangan meyakinkan 4-0 pada leg kedua di hadapan pendukung sendiri. Mickels memberi assist untuk gol pembuka lewat umpan cerdas dan kemudian mencetak gol ketiga yang melegakan.

Bisakah winger kiri berusia 32 tahun itu akhirnya merasakan sepakbola level absolut tertinggi di atas lapangan? Saat menjadi talenta muda Gladbach, itulah target besarnya.

Ia mencetak 17 gol pada 2012/13, di musim keduanya di level A-Jugend, di U19-Bundesliga West saat itu. Dalam sebuah laga uji coba internal melawan tim Bundesliga Borussia, ia juga tampil meyakinkan kala itu dan menunjukkan ketajamannya lewat sebuah gol. "Pada saat itu saya sangat yakin bahwa saya akan menjadi bagian dari tim utama," tegas Mickels bertahun-tahun kemudian.

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Namun lompatan langsung ke level tertinggi belum bisa ia wujudkan, dan sebagai gantinya ia harus membuktikan diri lewat tim kedua. Ironisnya, cedera lutut memaksanya absen selama berbulan-bulan pada tahun pertamanya di level senior, dan ia hanya sempat mencatat empat penampilan singkat untuk Gladbach II. Sebuah telepon tak terduga dari Gelsenkirchen pada musim panas 2014 membawa harapan baru, Schalke sangat ingin merekrut Mickels untuk tim kedua mereka, dengan prospek menuju level yang lebih tinggi.

Joy-Lance Mickels: Sorotan latihan di Schalke, tetapi kurang profesional

Meski ia masih membawa cedera lututnya ke S04, setelah beberapa pekan ia sudah bisa tampil lagi di Regionalliga. Dan Roberto Di Matteo, yang saat itu menjadi pelatih tim utama Die Königsblauen, tampaknya sangat yakin dengan kualitas Mickels dan memasukkannya ke latihan tim utama. "Setelah latihan pertama, Roberto Di Matteo datang kepada saya dan berkata: kamu untuk sementara tetap bersama tim profesional. Pada saat itu sebuah mimpi menjadi kenyataan bagi saya, juga karena Schalke adalah klub yang luar biasa keren," kenang Mickels.

Pada masa itu Schalke masih merupakan salah satu klub top Jerman, bermain di Liga Champions dan memiliki banyak bintang di dalam skuadnya. Berlatih bersama Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar, atau Benedikt Höwedes disebut Mickels sebagai sesuatu yang "luar biasa".

Namun mimpi untuk menembus tim utama S04 tidak menjadi kenyataan, dan ia tak pernah sekalipun tampil dalam laga kompetitif. "Saya tidak seprofesional sebagaimana seharusnya," aku Mickels saat menoleh ke belakang. Bagi dirinya sebagai pemain muda, secara mental sulit untuk berlatih bersama tim utama tetapi hanya bermain di Regionalliga.

"Kalau saya jujur, saya seharusnya punya seseorang di sisi saya yang menggugah saya dan membimbing saya. Tidak setiap pemain muda bisa dibiarkan sendirian. Saat Anda sebagai pemain muda berada di dalam gelembung itu, Anda menganggap semuanya sebagai sesuatu yang wajar. Itu sering menjadi kesalahan yang membuat Anda gagal," kata Mickels kini.

Pada 2016, ia menutup bab Schalke dan setelah itu berusaha merekomendasikan dirinya untuk tugas yang lebih besar lewat klub-klub Regionalliga yang ambisius. Di Alemannia Aachen dan Wacker Nordhausen, Mickels tampil cukup baik, lalu pada awal 2020 bersama Carl Zeiss Jena ia akhirnya menembus klub divisi tiga untuk pertama kalinya.

Joy-Lance Mickels di Azerbaijan: "Setelah dua pekan saya sebenarnya ingin membatalkan semuanya"

Setelah Jena terdegradasi ke divisi empat, Mickels, yang saat itu sudah berusia 26 tahun, akhirnya meninggalkan sepakbola Jerman pada musim panas 2020. Dan setahun kemudian, setelah semusim bersama MVV Maastricht di divisi dua Belanda, ia pun menerima tawaran dari Azerbaijan.

Awalnya penuh tantangan: "Setelah dua pekan saya sebenarnya sudah ingin membatalkan semuanya. Saat itu saya masih tinggal di hotel, belum punya apartemen di Baku, dan hampir tak ada yang berbicara bahasa Inggris," jelas Mickels. Sabah FK bermarkas di Masazir, sebuah kota kecil di dekat kota metropolitan berpenduduk jutaan jiwa sekaligus ibu kota Azerbaijan, Baku.

"Baru ketika saya bisa menempati apartemen di pusat kota Baku, juga mulai benar-benar berhubungan dengan warga lokal dan menyatu dengan tim, semuanya berubah," Mickels akhirnya cukup cepat beradaptasi di tempat barunya. Menurutnya, ia semakin matang seiring bertambahnya usia dan jauh lebih reflektif dibanding masa-masanya di Gladbach atau Schalke: "Dulu saya menghabiskan banyak waktu di PlayStation, sekarang saya menghabiskan banyak waktu di ruang kebugaran dan mengurus pemulihan. Selain itu saya juga memperhatikan pola makan yang baik dan sehat."

Secara olahraga, semuanya langsung berjalan baik di Sabah, ia langsung menjadi pemain inti dan mencetak gol-golnya. Setelah membukukan 28 kontribusi gol dalam 35 pertandingan liga pada 2022/23, uang besar dari Arab Saudi datang menggoda, dan Mickels pun mengambil langkah transfer ke Al-Faisaly, yang saat itu bermain di divisi dua. Performanya memang cukup baik, tetapi kebersamaan itu hanya sebentar dan setelah hanya satu tahun sang pemain ofensif kembali ke Azerbaijan.

Akankah mimpi bermain di kompetisi Eropa akhirnya menjadi kenyataan?

Di Sabah, ia dicintai para suporter dan sudah jatuh hati pada negara, masyarakat, serta sepakbola di sana. "Liganya sangat keras dan mengandalkan fisik. Para pemain bertahan adalah pengganggu klasik. Di sini Anda selalu mendapat kontak fisik di setiap pertandingan dan benturannya benar-benar terasa," katanya tentang keseharian di Premyer Liqa. Klub muda itu berkembang secara konsisten, tetapi mimpi Mickels untuk bermain di fase liga Eropa sejauh ini belum juga terwujud.

Pada 2024/25, langkah Sabah terhenti di kualifikasi Conference League melawan St. Patrick's Athletic dari Irlandia. Setahun sebelumnya, sebagai juara piala, Sabah bahkan sempat bermimpi tampil di Liga Europa, tetapi hat-trick Mickels melawan Celje dari Slovenia, yang saat itu masih dilatih mantan pelatih Frankfurt Albert Riera, tetap tidak cukup untuk lolos dari putaran pertama kualifikasi.

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Kini, setelah pencapaian terbesar dalam sejarah klub sejauh ini, Sabah ingin langsung menambah sorotan berikutnya. Pada musim semi, Sabah untuk pertama kalinya menjadi juara Azerbaijan dengan mengungguli Qarabag Agdam. Ini jelas cap kualitas, mengingat Qarabag musim lalu berhasil mencapai babak antara Liga Champions dan mencuri perhatian di fase liga lewat kemenangan 3-2 atas Eintracht Frankfurt dan Benfica, serta hasil imbang 2-2 melawan FC Chelsea.

Di liga domestik, Qarabag harus memberi jalan kepada Sabah dengan selisih yang cukup jelas, sembilan poin memisahkan kedua klub pada akhir musim. Selain itu, Sabah memenangi kedua duel liga dan juga menyingkirkan Qarabag di semifinal piala.

Dan saat Sabah menang kandang 2-1 dalam laga liga pada Desember 2025, gol penyeimbang sempat dicetak oleh Mickels. Pencetak gol kemenangan, omong-omong: Aaron Malouda, putra mantan pemain tim nasional Prancis Florent Malouda, yang menghabiskan musim lalu bersama Sabah dan baru-baru ini pindah ke klub top Swiss, FC Basel.

Joy-Lance Mickels: Pemain tim nasional di sisi saudara-saudaranya

Bagi Mickels, mengingat usianya yang tidak lagi muda sebagai pesepakbola, Sabah memang belum tentu menjadi batu loncatan. Tetapi selain mimpi Liga Champions, ada satu lagi momen menonjol dalam masanya di Azerbaijan yang secara pribadi mungkin bahkan lebih emosional baginya: pada akhir Maret, Mickels, yang memiliki akar di Rwanda, menjalani debut internasionalnya untuk negara Afrika tersebut.

Yang membuat semuanya semakin spesial: bersama dirinya, saudara kembarnya Joy-Slayd (bermain untuk Hibernians FC di Malta) dan adiknya Leroy yang 15 bulan lebih muda (baru-baru ini pindah dari Zira FK di Azerbaijan ke klub divisi tiga Waldhof Mannheim) juga menjalani debut untuk Rwanda. Dan Leroy langsung mencetak dua gol internasional pertamanya dalam laga uji coba melawan Grenada (4-0) dan Estonia (2-0).

Jika dahulu ketiga bersaudara itu pernah bermain bersama untuk tim U19 Gladbach, kini mereka melakukannya di level tim nasional senior. Komentar-komentar skeptis soal kepindahannya ke Azerbaijan lima tahun lalu tampaknya sudah lama dilupakan Joy-Lance Mickels. Terlebih lagi jika pada awal September nanti ia bukan hanya menghirup atmosfer kualifikasi Liga Champions, melainkan benar-benar merasakan atmosfer Liga Champions yang sesungguhnya.