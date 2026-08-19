Ketika Joy-Lance Mickels memutuskan pindah ke Azerbaijan pada musim panas 2021, hal itu memicu skeptisisme besar di sekelilingnya. "Banyak teman saya berkata kepada saya: Jika saya pindah ke Azerbaijan, saya bisa langsung mengakhiri karier saya, karena langkah itu pada dasarnya setara dengan akhir karier," kenang Mickels sekitar satu setengah tahun kemudian dalam wawancara dengan Transfermarkt.

Masa depan di liga Azerbaijan jelas bukan sesuatu yang dulu ia harapkan. Maklum, penyerang sayap itu sempat mencuri perhatian di akademi Borussia Monchengladbach, menjadi salah satu pencetak gol terbaik secara nasional di level U-19, dan memimpikan karier di Bundesliga. Itu memang tidak terwujud (sejauh ini), tetapi mimpi lain, yaitu tampil di Liga Champions, mungkin segera bisa diwujudkan Mickels lewat jalan yang berliku.

Bertentangan dengan omongan miring teman-temannya, Mickels pergi ke Azerbaijan pada 2021 dan menandatangani kontrak dengan Sabah FK, klub yang baru beberapa tahun sebelumnya didirikan. "Entah kenapa, saya merasa tawaran itu menarik, mengasyikkan, dan eksotis sekaligus. Pada akhirnya saya berpikir: Saya hanya punya waktu singkat sebagai pesepakbola profesional. Kenapa saya tidak mencobanya? Apalagi ada kemungkinan bisa tampil di Europa Conference League," ujarnya pada akhir 2022, saat ambisi internasionalnya masih jauh lebih sederhana.

Akankah Joy-Lance Mickels segera bermain di Liga Champions bersama Sabah FK?

Alih-alih Conference League, kini bahkan Liga Champions sudah sangat dekat, pada Rabu malam (21.00) Mickels dan kawan-kawan akan menjalani leg pertama play-off di markas Hapoel Beer Sheva. Entah juara Israel itu atau Sabah, salah satu dari dua klub tersebut akan menjalani debutnya di kompetisi elite Eropa musim depan. Dan Mickels punya kontribusi besar atas fakta bahwa mereka kini begitu dekat dengan duel melawan Barcelona, Real Madrid, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, atau Arsenal.

Pada awal Juli, Sabah sudah harus memulai dari putaran pertama kualifikasi Liga Champions, dan saat menang tandang 2-1 pada leg kedua melawan juara beruntun Wales The New Saints, Mickels mencetak gol pembuka yang penting. Di putaran kedua, pemain kelahiran Siegburg itu juga mencetak gol saat menang 2-0 pada leg kedua di markas KuPs di Finlandia, sebelum rintangan terberat sejauh ini menanti di putaran ketiga: Sabah kalah 1-2 pada leg pertama di markas juara Denmark Aarhus GF, tetapi membalikkan keadaan lewat kemenangan fantastis 4-0 pada leg kedua di hadapan pendukung sendiri. Mickels menyumbang assist untuk gol pembuka lewat umpan cerdas, lalu kemudian mencetak sendiri gol ketiga yang melegakan.

Bisakah winger kiri berusia 32 tahun itu akhirnya merasakan sepakbola level tertinggi di lapangan? Saat menjadi talenta muda Monchengladbach, itulah tujuan besarnya dulu.

Ia mencetak 17 gol pada 2012/13 dalam tahun keduanya di level A-Junior di U-19 Bundesliga West kala itu. Dalam laga uji coba internal melawan tim Bundesliga Borussia, ia juga tampil meyakinkan saat itu dan membuktikan ketajamannya lewat satu gol. "Pada saat itu saya benar-benar yakin bahwa saya akan menjadi bagian dari tim utama," tegas Mickels bertahun-tahun kemudian.

Getty Images

Namun lompatan langsung ke level tertinggi semula belum bisa ia wujudkan, dan sebagai gantinya ia harus membuktikan diri lewat tim kedua. Ironisnya, cedera lutut memaksanya menepi selama berbulan-bulan pada tahun pertamanya di level senior, sehingga ia hanya mencatatkan empat penampilan singkat untuk Gladbach II. Sebuah telepon tak terduga dari Gelsenkirchen pada musim panas 2014 membawa harapan baru, Schalke sangat menginginkan Mickels untuk tim keduanya, dengan prospek untuk lebih dari itu.

Joy-Lance Mickels: Sorotan latihan di Schalke, tetapi kurang profesional

Ia memang masih membawa cedera lututnya ke S04, tetapi setelah beberapa pekan, penampilan-penampilan awal di Regionalliga sudah memungkinkan. Dan Roberto Di Matteo, yang saat itu menjadi pelatih tim profesional Königsblau, tampaknya cukup yakin dengan kualitas Mickels dan memasukkannya ke sesi latihan tim utama. "Setelah latihan pertama, Roberto Di Matteo mendatangi saya dan berkata: Untuk sementara kamu tetap bersama tim profesional. Pada momen itu, mimpi saya menjadi kenyataan, juga karena Schalke adalah klub yang luar biasa keren," kenang Mickels.

Pada masa itu, Schalke masih merupakan klub papan atas Jerman, bermain di Liga Champions dan diperkuat banyak bintang. Berlatih bersama Kevin-Prince Boateng, Klaas-Jan Huntelaar, atau Benedikt Höwedes terasa "luar biasa", ujar Mickels dengan antusias.

Namun, mimpi untuk menembus tim utama S04 tidak terwujud, dan ia tidak pernah mencatatkan penampilan di laga kompetitif. "Saya tidak seprofesional yang seharusnya," aku Mickels saat menoleh ke belakang. Baginya sebagai pemain muda, secara mental sulit untuk berlatih bersama tim utama, tetapi hanya bermain di Regionalliga.

"Kalau saya jujur, saya seharusnya membutuhkan seseorang di sisi saya yang mengguncang saya dan membimbing saya. Tidak semua pemain muda bisa dibiarkan sendirian. Ketika Anda sebagai pemain muda berada di gelembung itu, Anda melihat semuanya sebagai hal yang wajar. Itulah yang sering menjadi kesalahan mengapa seseorang gagal," kata Mickels kini.

Pada 2016, ia mengakhiri babak di Schalke dan sejak saat itu mencoba merekomendasikan dirinya untuk tugas yang lebih tinggi lewat klub-klub Regionalliga yang ambisius. Di Alemannia Aachen dan Wacker Nordhausen, Mickels tampil cukup baik, lalu pada awal 2020 ia akhirnya menembus klub 3. Liga untuk pertama kalinya bersama Carl Zeiss Jena.

Joy-Lance Mickels di Azerbaijan: "Setelah dua minggu saya sebenarnya ingin membatalkannya"

Setelah Jena terdegradasi ke divisi empat, Mickels, yang saat itu sudah berusia 26 tahun, akhirnya meninggalkan sepakbola Jerman pada musim panas 2020. Dan setahun kemudian, setelah semusim bersama MVV Maastricht di divisi dua Belanda, ia akhirnya menerima tawaran dari Azerbaijan.

Awalnya tidak mudah di sana: "Setelah dua minggu saya sebenarnya sudah ingin membatalkan semuanya. Pada saat itu saya masih tinggal di hotel, belum punya apartemen di Baku, dan hampir tidak ada yang berbicara bahasa Inggris," jelas Mickels. Sabah FK bermarkas di Masazir, sebuah kota kecil di dekat kota metropolitan jutaan penduduk sekaligus ibu kota Azerbaijan, Baku.

"Baru ketika saya bisa menempati apartemen di pusat kota Baku, juga benar-benar menjalin kontak dengan warga lokal, dan merasa menyatu dengan tim, semuanya berubah," kata Mickels, yang pada akhirnya cukup cepat menyesuaikan diri di tempat tinggal barunya. Ia mengaku telah matang seiring bertambahnya usia, dan jauh lebih reflektif dibanding masa-masanya di Monchengladbach atau Schalke: "Dulu saya menghabiskan banyak waktu di PlayStation, sekarang saya banyak menghabiskan waktu di ruang kebugaran dan memperhatikan pemulihan. Selain itu, saya juga menjaga pola makan yang baik dan sehat."

Secara olahraga, semuanya langsung berjalan baik di Sabah, ia segera menjadi pemain inti dan mencetak gol-golnya. Setelah mencatatkan 28 kontribusi gol dalam 35 pertandingan liga pada 2022/23, uang besar dari Arab Saudi datang menggoda, dan Mickels pun mengambil transfer ke Al-Faisaly, yang saat itu masih klub divisi dua. Semuanya memang berjalan cukup baik, tetapi hanya menjadi persinggahan singkat, dan setelah hanya satu tahun penyerang itu kembali ke Azerbaijan.

Akankah mimpi tentang sepakbola Eropa akhirnya menjadi kenyataan?

Di Sabah, ia dicintai para fans dan telah jatuh hati kepada negara, masyarakat, serta sepakbola di sana. "Liganya sangat keras dan mengandalkan fisik. Para pemain bertahan adalah tipikal pengganggu yang tak kenal lelah. Di sini Anda akan diladeni secara fisik di setiap pertandingan dan benturannya terasa sampai ke tulang," ujarnya tentang keseharian di Premyer Liqa. Klub muda itu terus berkembang, tetapi mimpi Mickels untuk tampil di fase liga Eropa sejauh ini belum terwujud.

Pada 2024/25, langkah mereka terhenti di kualifikasi Conference League melawan St. Patrick's Athletic dari Irlandia. Pada musim sebelumnya, Sabah sebagai juara piala bahkan sempat bermimpi tampil di Europa League, tetapi bahkan hat-trick Mickels melawan Celje dari Slovenia, yang saat itu masih dilatih mantan pelatih Frankfurt Albert Riera, tidak cukup untuk meloloskan mereka dari putaran pertama kualifikasi.

Getty Images

Kini, setelah kesuksesan terbesar dalam sejarah klub sejauh ini, Sabah ingin langsung menambah sorotan berikutnya. Pada musim semi, Sabah untuk pertama kalinya menjadi juara Azerbaijan, mengungguli Qarabag Agdam. Itu jelas merupakan cap kualitas, sebab Qarabag musim lalu berhasil mencapai babak play-off Liga Champions, dan mencuri perhatian di fase liga lewat kemenangan 3-2 atas Eintracht Frankfurt dan Benfica, atau hasil imbang 2-2 melawan Chelsea.

Di liga domestik, Qarabag harus mengakui keunggulan Sabah dengan cukup jelas, dengan selisih sembilan poin di akhir musim antara kedua klub. Selain itu, Sabah memenangi kedua duel liga tersebut dan juga mengalahkan Qarabag di semifinal piala.

Dan dalam kemenangan kandang Sabah 2-1 pada laga liga pada Desember 2025, gol penyeimbang sementara dicetak oleh Mickels. Pencetak gol kemenangan, kebetulan: Aaron Malouda, putra mantan pemain internasional Prancis Florent Malouda, yang menghabiskan musim lalu bersama Sabah dan baru-baru ini pindah ke klub top Swiss FC Basel.

Joy-Lance Mickels: pemain tim nasional di sisi saudara-saudaranya

Bagi Mickels, Sabah memang tidak lagi benar-benar menjadi batu loncatan mengingat usianya yang sudah cukup matang sebagai pesepakbola. Namun selain mimpi Liga Champions, ada satu lagi tonggak menonjol dari masanya di Azerbaijan yang mungkin bahkan lebih emosional baginya secara pribadi: pada akhir Maret, Mickels, yang memiliki akar dari Rwanda, menjalani debut tim nasionalnya untuk negara Afrika tersebut.

Yang membuat semuanya makin istimewa: bersama dirinya, saudara kembar Joy-Slayd (bermain untuk Hibernians FC di Malta) dan adiknya Leroy yang 15 bulan lebih muda (baru-baru ini pindah dari Zira FK di Azerbaijan ke klub divisi tiga Waldhof Mannheim) juga untuk pertama kalinya bermain bagi Rwanda. Dan Leroy bahkan langsung mencetak dua gol internasional pertamanya dalam laga uji coba melawan Grenada (4-0) dan Estonia (2-0).

Jika dulu ketiga bersaudara itu pernah bermain bersama untuk tim U-19 Gladbach, kini mereka melakukannya di level tim nasional senior. Komentar-komentar skeptis seputar kepindahannya ke Azerbaijan lima tahun lalu tampaknya sudah lama dilupakan Joy-Lance Mickels. Terlebih lagi jika pada awal September nanti ia bukan hanya menghirup suasana kualifikasi Liga Champions, melainkan benar-benar merasakan atmosfer Liga Champions yang sesungguhnya.