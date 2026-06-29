Florentino Pérez, Presiden Real Madrid, berencana menyelesaikan proses perpanjangan kontrak pemain Brasil Vinícius Júnior segera setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Penampilan memukau sang bintang Brasil bersama timnas negaranya telah meyakinkan klub “Los Blancos” bahwa mereka tidak boleh melepaskan salah satu aset terpentingnya, sehingga langkah ini menjadikan perpanjangan kontrak sebagai prioritas utama yang mendahului segala transfer besar lainnya.

Situs "Defensa Central" yang dekat dengan Real Madrid melaporkan bahwa ungkapan “Jika Vinícius belum menjadi pemain kami, kami pasti akan berusaha merekrutnya” sering diulang oleh para petinggi Real Madrid saat membahas masa depan pemain sayap Brasil tersebut, yang kini tak terbantahkan lagi menjadi salah satu bintang Piala Dunia saat ini.

Situs tersebut mengutip sumber-sumber yang dekat dengan klub Kerajaan, yang mengatakan bahwa Pérez telah memutuskan untuk memprioritaskan perpanjangan kontrak Vinícius sebelum mengejar transfer besar lainnya, baik itu Julián Álvarez maupun Oliisi senilai 150 atau 200 juta euro, sambil menekankan bahwa “kesepakatan akan dilakukan dengan Vinícius terlebih dahulu.”

Dalam perkembangan yang menarik, Real Madrid mengubah sikapnya dari posisi yang keras beberapa hari lalu menjadi mempertimbangkan untuk mengajukan tawaran finansial yang lebih baik kepada sang pemain, meskipun tidak mencapai angka yang diminta oleh agennya—yang akan menempatkan gajinya setara dengan Kylian Mbappé. Klub kini bersiap untuk berkompromi sebagai tanda itikad baik dari sang pemain dan kesediaannya untuk melakukan kompromi serupa.

Pérez pernah menyatakan dalam wawancara dengan surat kabar “El País” selama kampanye pemilihan: "Saya sangat berharap Vinícius tetap bersama kami selamanya. Dia telah membawa kami meraih gelar Liga Champions dalam dua musim terakhir, dan dia memiliki ikatan yang sangat erat dengan klub," tambahnya, "Jika dia tidak ingin tetap di Madrid dan ingin bergabung dengan tim lain, dia bebas melakukannya. Saya tidak akan memaksanya untuk apa pun. Uang bukanlah yang terpenting."

Sementara itu, Vinícius menegaskan keinginannya yang sangat kuat untuk tetap bertahan, dengan mengatakan beberapa bulan lalu: “Saya ingin tetap di sini seumur hidup. Saya memiliki kontrak hingga tahun 2027, dan saya harus berbicara dengan Real Madrid. Presiden mempercayai saya dan saya pun mempercayainya. Kita harus menunggu,” namun berjalannya waktu tanpa ada kepastian mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan suporter Los Blancos.

Dan jika segala sesuatunya berjalan sesuai rencana presiden klub, Vinícius akan memperbarui kontraknya segera setelah Piala Dunia berakhir, dengan penyesuaian pada tawaran yang diajukan kepadanya beberapa bulan lalu, sebagai isyarat sederhana yang menunjukkan kepadanya bahwa ia adalah pemain yang sangat berharga bagi klub. Hal ini diharapkan cukup untuk mencapai solusi kompromi yang memuaskan kedua belah pihak dan mengakhiri ketidakpastian yang selama ini menyelimuti masalah ini.