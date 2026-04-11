"Kalau Jorthy Mokio cerdas, dia akan memutuskan hubungan dengan manajemen itu"

Henk Spaan merasa senang dengan perpanjangan kontrak Jorthy Mokio di Ajax. Hal itu diungkapkan oleh kolumnis Het Parool dalam rubrik hariannya.

Dalam rubrik "Spaan memberi nilai", Mokio mendapat nilai 8. Jurnalis tersebut mencatat hal yang menarik. “Situs Transfermarkt biasanya mencantumkan agen atau biro mana yang mewakili seorang pemain sepak bola profesional. Namun, untuk Mokio, tidak ada informasi apa pun.”

Spaan menganggapnya sebagai perkembangan positif bahwa Mokio sendiri yang mendatangi Jordi Cruijff untuk menyampaikan keinginannya tetap bertahan, setelah sebelumnya beredar rumor tentang tuntutan gaji yang berlebihan.

“Sekarang setelah kebenaran terungkap, kita beruntung bisa kembali menilai kualitas sepak bolanya, yang tak terbantahkan. Kekesalan itu sirna dengan satu goresan pena,” kata Spaan.

Namun, pria asal Noord-Holland ini menutup dengan sebuah saran. “Bahwa Mokio ingin tetap tinggal, terutama baik baginya. Jika dia cerdas, dia akan memutuskan hubungan dengan manajemen tersebut, kecuali jika itu adalah saudaranya atau ayahnya. Keluarga tidak bisa begitu saja dibuang.”

Mokio memiliki kontrak hingga pertengahan 2027, sehingga Ajax harus menjualnya musim panas ini agar masih mendapat keuntungan darinya. Kini hal itu tidak lagi diperlukan. Pemain Belgia berusia 18 tahun itu akan menandatangani kontrak hingga pertengahan 2031 di Johan Cruijff ArenA, demikian diumumkan Ajax pada Kamis.

Ajax merekrut Mokio secara gratis dari KAA Gent pada musim dingin 2024. Pemain yang pernah sekali membela timnas Belgia itu saat itu memilih Ajax dalam persaingan transfer dengan PSV.