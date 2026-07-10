FanZone dari GOAL mencoba mencari jawaban sederhana atas pertanyaan yang selalu menjadi bahan perdebatan di kalangan penggemar Prancis: siapa pemain terbaik yang pernah dihasilkan negara ini? Hasilnya justru sama sekali tidak sederhana. Ousmane Dembele, Thierry Henry, dan Zinedine Zidane sama-sama menjadi bahan perdebatan — dan seorang penggemar memanfaatkan momen itu untuk melontarkan peringatan kepada pemegang Ballon d'Or saat ini.

'Dia Akan Membawa Kita Menjuarai Piala Dunia Lagi'

Bagi seorang pendukung, tidak ada keraguan sama sekali.

Saat diminta menyebutkan pemain Prancis terhebat sepanjang masa, dia langsung menunjuk pemain yang saat ini memegang penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola.

"Pemain Prancis terhebat sepanjang masa, saya harus mengatakan pemegang Ballon d'Or, Ousmane Dembele," katanya. "Dia telah membawa kita meraih Liga Champions, dia akan membawa kita meraih Piala Dunia lagi. Ousmane Dembele, pemain Prancis terhebat sepanjang masa."

Itulah pendapat yang akan dikemukakan oleh banyak pendukung Prancis saat ini, dengan lemari trofi Dembele yang semakin penuh dan Piala Dunia yang masih akan datang.

Henry dan Zidane Ikut Berbicara

Tidak semua orang di jalanan siap memberikan gelar itu kepada Dembele.

Seorang penggemar justru mengambil sudut pandang yang sama sekali berbeda: "Saya pasti menyukai Thierry Henry."

Penggemar lain bahkan merujuk lebih jauh ke masa lalu, kepada pria yang secara luas dianggap sebagai otak di lapangan dari Generasi Emas Prancis.

"Zinedine Zidane," katanya. "Teknis dalam mengolah bola, tenang di bawah tekanan, mengendalikan lini tengah."

'Dia Akan Menjadi Penipu'

Ketika reporter GOAL menyebutkan bahwa nama Dembele telah muncul, pendukung Zidane itu tidak melunakkan pendiriannya. Justru, dia semakin mempertajamnya.

"Dembele hanya dianggap sebagai pemain Prancis terhebat karena dia bermain di era ini," katanya. "Jika dia bermain bersama Ronaldo dan Messi, dia akan dianggap penipu."

Itu adalah cara blak-blakan untuk menyampaikan argumen lama — bahwa kehebatan tidak bisa dinilai secara terpisah, dan bahwa statistik Dembele diuntungkan karena ia muncul di masa yang menurut penggemar ini lebih lemah di level teratas dibandingkan dekade Ronaldo-Messi.

'Henry Hampir Sampai, Tapi Zizou Pasti'

Kata terakhir diucapkan oleh penggemar keempat, yang berada di antara kedua kubu — menghormati warisan Henry, tetapi pada akhirnya tetap berpihak pada argumen Zidane.

"Henry hampir sampai," katanya, "tapi Zizou pasti."

Empat penggemar, tiga nama, tanpa kesepakatan — dan perdebatan mengenai tempat Ousmane Dembele dalam sejarah yang hanya akan semakin memanas seiring berlanjutnya masa kejayaannya di Ballon d'Or.