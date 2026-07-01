"Kalau di zaman kita, kita pasti berlari lebih banyak".. Para legenda Brasil memuji pembaruan Piala Dunia

Sementara jeda minum air memicu perdebatan luas mengenai aspek komersialnya dan dampaknya terhadap alur pertandingan, kesaksian para legenda Brasil justru membalikkan persepsi tersebut.

Roberto Carlos, Cafu, dan Bebeto, para juara Piala Dunia 1994, membuka kenangan masa lalu... dan menegaskan: “Istirahat-istirahat ini akan mengubah kami menjadi mesin yang tak kenal lelah.”

Roberto Carlos: Tiga menit mengubah segalanya

Roberto Carlos, mantan bek sayap "terbang" Real Madrid, tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap ide tersebut, menurut pernyataan yang dilansir media Spanyol "AS", di mana ia berkata: "Istirahat minum air adalah contoh yang bagus, saya berharap hal itu ada di masa kami."

Dia menambahkan: “Di zaman kami, hal ini tidak tersedia. Seandainya kami memiliki waktu istirahat untuk minum air dan bersantai saat itu, banyak situasi akan muncul selama pertandingan, yang akan mengubah ritme permainan secara tiba-tiba, atau memberi kesempatan kepada pelatih untuk berbicara dengan para pemain dan mengatur ulang tim.”

Carlos menekankan bahwa “waktu istirahat selama tiga menit ini harus dijadikan contoh. Sangat baik jika pemain bisa beristirahat sejenak lalu melanjutkan permainan dengan ritme yang tepat. Bagi saya, waktu istirahat ini sangat ideal.”

Cafu: Saya Akan Berlari 25 Kilometer, Bukan 20

Sementara itu, Cafu melangkah lebih jauh, menegaskan bahwa menit-menit ini sangat menentukan secara fisik. Kapten Brasil legendaris itu menegaskan: “Ini sangat membantu, tiga menit untuk minum air itu sangat menentukan.”

Ia menjelaskan: “Seandainya saat itu sudah ada teknologi Video Assistant Referee (VAR), seandainya kami punya waktu untuk minum air, saya pasti akan berlari sejauh 25 kilometer, bukan 20 kilometer, dalam satu pertandingan.”

Dia menambahkan: “Karena saya akan memiliki energi yang lebih besar, saya akan merasa lebih nyaman, dan kondisi fisik saya akan lebih baik. Semua perubahan dalam sepak bola itu luar biasa, selama hal itu bermanfaat bagi para atlet dan semua yang menonton pertandingan.”

Beppeto: Panasnya tak tertahankan… dan istirahat adalah keharusan

Sedangkan Bebeto, yang menjuarai Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat di tengah suhu yang tinggi, berbicara berdasarkan pengalamannya sendiri dengan mengatakan: “Saya tidak ragu akan pentingnya hal itu. Karena para pemain mendapatkan istirahat yang lebih banyak, terutama pada musim ini di Amerika Serikat, di mana panasnya tak tertahankan.”

Dia menyimpulkan: “Kami pernah menjadi juara dunia di sini, dan saya tahu cuacanya sangat panas. Namun kini, mereka memiliki waktu istirahat ini untuk minum air dan memulihkan diri. Hal ini sangat penting bagi seorang pemain sepak bola.”