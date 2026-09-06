"Fans Schalke - 95 persen, chapeau, atas apa yang telah mereka lakukan - yang lainnya ... Mereka seharusnya bangga karena telah mendidik sosok yang begitu hebat di akademi muda mereka, yang kemudian berhasil menembus sepak bola dunia, menjadi kiper terbaik di dunia dan juara dunia. Maka umpatan seperti itu tidak pantas. Orang boleh mencemooh karena mendukung Bayern, tetapi ungkapan seperti itu tidak perlu," kata Eberl setelah pertandingan.

Neuer, yang dibina di FC Schalke 04 dan pindah ke Bayern Munchen pada 2011 dengan biaya transfer 30 juta euro, merasakan dengan jelas kebencian suporter Schalke saat kembali. Bahkan saat pemanasan, penolakan besar dari Nordkurve sudah mengarah kepadanya dan kemudian sang juara dunia 2014 juga dicemooh hampir setiap kali menyentuh bola serta menjadi sasaran nyanyian. Di antaranya, mereka meneriakkan: "Kami orang Schalke dan kamu bukan."

Seruan dari mantan pemain profesional Olaf Thon, yang dulu juga pernah bermain untuk S04 dan FCB, yang sebelum laga meminta "respek dan penerimaan" alih-alih siulan untuk Neuer, pun tidak berhasil. Mantan rekan setim Thon, Lothar Matthäus, juga mengatakan kepada Sky: "Sebenarnya mereka seharusnya menyambut Manuel Neuer dengan tepuk tangan, terlebih di tahun terakhirnya di Bundesliga." Namun masa lalu "tidak banyak berarti", kata Matthäus.

Namun, hubungan istimewanya dengan klub masa mudanya tidak lantas goyah meski ada ungkapan ketidakpuasan tersebut. Ia menilai itu "sebagai pujian. Itu adalah cinta." Ia menambahkan: "Senang rasanya bisa kembali ke sini. Saya menghabiskan 20 tahun di sini dan belajar segalanya. Keluarga saya tinggal di sini. Saya benar-benar sangat menikmatinya."

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Bagi Neuer, ini juga bisa menjadi penampilan terakhirnya di Schalke sebagai pemain profesional. Pemain 40 tahun itu kemungkinan sedang menjalani musim terakhirnya dan kontraknya di Bayern Munchen hanya tersisa sampai akhir musim."Saya sudah cukup sering berbicara tentang masa depan saya dalam beberapa pekan terakhir dan saya tidak memperkirakan akan bermain lagi di Veltins-Arena," kata Neuer.