"Fans Schalke - 95 persen, chapeau, atas apa yang telah mereka lakukan - yang lainnya ... Mereka seharusnya bangga karena telah membina sosok yang begitu hebat di akademi muda mereka, yang kemudian berhasil menembus sepak bola dunia, menjadi kiper terbaik di dunia dan juara dunia. Maka ungkapan-ungkapan kasar seperti itu tidak pantas. Orang boleh mencemooh karena menentang Bayern, tetapi ungkapan seperti itu tidak perlu," kata Eberl setelah pertandingan.

Neuer, yang dibina di FC Schalke 04 dan pindah ke FC Bayern pada 2011 dengan biaya transfer 30 juta euro, benar-benar merasakan kebencian para pendukung Schalke saat kembali. Bahkan saat pemanasan, gelombang kebencian dari Nordkurve sudah langsung diarahkan kepadanya dan kemudian juga, sang juara dunia 2014 itu dicemooh hampir setiap kali menyentuh bola serta diteriaki lewat nyanyian. Di antaranya mereka meneriakkan: "Kami orang Schalke dan kamu bukan."

Seruan dari mantan pemain profesional Olaf Thon, yang dulu juga pernah bermain untuk S04 dan FCB, yang sebelum laga meminta ada "respek dan penerimaan" untuk Neuer alih-alih siulan, pun tidak berhasil. Rekan setim lama Thon, Lothar Matthäus, juga mengatakan kepada Sky: "Sebenarnya mereka seharusnya menyambut Manuel Neuer dengan tepuk tangan, apalagi di tahun terakhirnya di Bundesliga." Namun masa lalu "tidak terlalu berarti", kata Matthäus.

Meski mendapat ungkapan ketidakpuasan tersebut, Neuer tidak goyah dari hubungan spesialnya dengan klub masa mudanya. Sebaliknya, baginya kembali ke tempat lamanya berkarya adalah momen spesial: "Senang rasanya bisa kembali ke sini. Saya menghabiskan 20 tahun di sini dan belajar segalanya. Keluarga saya tinggal di sini. Saya benar-benar sangat menikmatinya."

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Bagi Neuer, ini sekaligus bisa menjadi penampilan terakhirnya di Schalke sebagai pemain profesional. Pemain 40 tahun itu kemungkinan sedang menjalani musim terakhirnya dan di FC Bayern kontraknya hanya tersisa sampai akhir musim."Saya sudah cukup sering berbicara dalam beberapa pekan terakhir tentang masa depan saya dan saya tidak memperkirakan akan bermain lagi di Veltins-Arena," ujar Neuer.