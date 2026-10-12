"Kalau begitu, saya akan memboikot acara penghormatan": Mantan presiden Barca ancam Lionel Messi dengan konsekuensi

Mantan presiden FC Barcelona, Joan Gaspart, mengkritik Lionel Messi dengan tajam dan mendesak sang superstar agar tidak lagi menunda acara perpisahan yang direncanakan di Camp Nou.

Sejak Messi hengkang ke PSG pada 2021, para penggemar Barca sangat menantikan kesempatan untuk melepasnya secara resmi di Camp Nou. Tampaknya, Messi sendiri yang menjadi alasan acara itu belum terlaksana. Faktor utamanya disebut-sebut adalah hubungan yang tegang dengan presiden saat ini, Joan Laporta, seputar kepergiannya dari klub.

Bagi Gaspart, hal itu tidak bisa diterima. Dalam podcast "Solo para Cales", pria berusia 82 tahun itu menegaskan bahwa Barcelona berperan besar dalam membentuk karier Messi. Ia pun menuntut sang pemain menunjukkan rasa hormat kepada para penggemar, siapa pun yang duduk di jajaran pengurus klub.

"Leo adalah pesepakbola hebat, yang terbaik di dunia. Ia tidak boleh lupa: Barcelona lebih besar darinya. Ia harus berhati-hati," kata Gaspart. "Saya mengatakan ini karena rasa sayang kepada pemain yang saya kontrak saat ia berusia 13 tahun, ketika saya menjabat sebagai presiden Barca: Ia harus berhati-hati. Barca lebih besar daripada dirinya sebagai individu."

Lionel Messi: Mengapa Gaspart Bahkan Mengancam Akan Mengambil Tindakan

Gaspart memperingatkan bahwa kesabarannya mulai habis. "Ia pemain hebat, yang terbaik di dunia, sebagian berkat Barca. Karena itu, ia tidak boleh melupakannya. Saya masih memberinya tenggang waktu, tetapi akan tiba saatnya saya merasa terganggu jika Tuan Messi membuat hambatan sekecil apa pun untuk datang ke Barca dan berpamitan kepada para penggemar," ujarnya. Ia lalu mengancam akan mengambil tindakan tegas: "Siapa pun presidennya, ia harus datang dan berpamitan kepada Bara. Jika Leo Messi baru datang untuk berpamitan ketika Laporta sudah tidak ada, dan menolak datang karena Laporta adalah presiden, saya tidak akan memberinya penghormatan. Memangnya ia pikir dirinya siapa? Ia mensyaratkan kunjungannya ke Barcelona pada ada atau tidaknya Laporta. Jika Laporta tidak hadir karena syarat itu, saya akan memboikot acara penghormatan tersebut."

Messi mengakhiri kariernya bersama tim nasional Argentina setelah kemenangan 3-0 atas Benin pada Selasa, 6 Oktober. Playmaker berusia 39 tahun itu kini berkonsentrasi pada tugas-tugas terakhirnya di level klub bersama Inter Miami di Amerika Serikat, tempat kontraknya berlaku hingga akhir 2028. Barcelona masih menunggu kepastian akhir dari sang ikon agar acara perpisahan yang telah lama tertunda itu dapat digelar.